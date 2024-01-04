Carlo Ancelotti: 'Arda Güler bizim geleceğimiz'

Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 1-0 kazandıkları Mallorca maçının ardından Arda Güler hakkında açıklamalarda bulundu.



Uzun süre sonra kadroda yer alan Arda Güler'in süre bulmaması hakkındaki soruyu değerlendiren Ancelotti, "Arda Güler, yakında süre almaya başlayacak." dedi.



Arda'nın Real Madrid için çok önemli bir oyuncu olduğunu söyleyen Carlo Ancelotti, "Arda çok genç, daha 18 yaşında. O, Real Madrid'in bugünü ve geleceği. Şu anda çok rahat durumda ve döndüğü için çok mutlu." ifadelerini kullandı.





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