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Carlisle: "The Last Dance, bugünün oyuncularına yüzüğün önemini anlatıyor"

Dallas Mavericks'in şampiyon koçu Rick Carlisle, The Last Dance belgeselinin, NBA oyuncularının nihai mirasın şampiyonluk yüzüğü sayısı olduğunu anlamalarına yardımcı olacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks'in şampiyon koçu Rick Carlisle, The Last Dance belgeselinin, NBA oyuncularının nihai mirasın şampiyonluk yüzüğü sayısı olduğunu anlamalarına yardımcı olacağını söyledi.

Carlisle, ESPN'in "The Last Dance" belgeselinde yer alan oyunculardan biriydi, lakin çok belirgin bir noktada değildi. 1980'li yılların Boston Celtics kadrosunda yedek oyunculardan biri olan Carlisle, Bulls yıldızı Michael Jordan tarafından playofflarda yenilen takımlarda birinin bir üyesiydi.

Buna rağmen, Carlisle şovu yine de izlemişti ve NBA oyuncularına, bugün NBA'in göz alıcı yolunda ilerlerken yardımcı olabileceğini düşündüğü bazı dersler çıkarmıştı:

"Seride, mirasından pek bahsetmiyor. Ama o dönemde, o dönemin dominant takımları ve oyuncuları, (Larry) Bird, Magic Johnson, Isiah Thomas ve tabii ki Michael, nihai miraslarının yüzük sayısı olacağını biliyorlardı. Ve bu bence bugünün oyuncuları için harika bir mesaj.

O günlerde sosyal medya olmadığı için, dikkatinizi dağıtacak pek bir şey yoktu. Şimdiki parayla aynı parayı kazanmıyordunuz, ayakkabı anlaşmaları falan sadece büyük oyuncularda vardı. Şimdi, çok daha fazla para var ve çok daha fazlası var. Bir şampiyonluk yüzüğü kazanma, üst üste iki tane, üç tane kazanma ya da sekiz yılda altı tane kazanma takıntısı yapmaktan başka yapacak şeyler de bulabiliyorsunuz."


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