Carlisle: "Luka'ya topu veriyoruz ve o da istediğini yapıyor"

Dallas Mavericks başantrenörü Rick Carlisle, süperstarı Luka Doncic'in basketbol IQ'sunu bir kez daha övdü.



Carlisle, Doncic'in doğru karar verebilme özelliğinin çok etkileyici olduğunu açıkladı:



"Oyunculara sürekli olarak son saniyede aniden karar vermekten kaçınmaları gerektiğini söylersiniz. Yani bu çocuk geleneksel koçluk teorileri söz konusu olduğunda, çok fazla mantığa meydan okuyor. Doncic'in sahada dikkat çeken bir varlığı var ve bazen basketbol IQ'su ile inanılmaz oyunlar kuruyor. Bu yüzden topu ona bırakıyoruz ve istediğini yapmasına izin veriyoruz."



Doncic şu anda devam eden 2020-21 NBA sezonunda 28.4 sayı, 8.5 ribaund ve 9.1 ribaund ortalamalarına sahip.



