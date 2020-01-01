Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

Carlisle: "Luka'da biraz Larry Bird ve Jason Kidd var"

Dallas Mavericks başantrenörü Rick Carlisle, süperstarı Luka Doncic'e övgüde bulundu ve kendisinde biraz Larry Bird ve Jason Kidd gördüğünü söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks başantrenörü Rick Carlisle, süperstarı Luka Doncic'e övgüde bulundu ve kendisinde biraz Larry Bird ve Jason Kidd gördüğünü söyledi.

Carlisle, iddiasını şu şekilde ileri sürdü:

"Herkesin nerede olduğunu sadece hücumda değil, savunmada da biliyor. Bu, bilge tipte bir adamın alametidir. Ben Larry Bird ile oynamıştım, o da böyle her şeyi görebiliyordu. Jason Kidd'e koçluk yapma ayrıcalığına da sahiptim. Luka da aynı kalıpta."

Doncic, Mavericks'i geçtiğimiz Cumartesi Milwaukee Bucks ve Giannis Antetokounmpo karşısında çok etkileyici bir galibiyete götürmüştü ve 42 dakika sahada kalarak 36 sayı, 14 ribaund ve 19 asist kaydetmesinin yanı sıra, sadece iki top kaybı yapmıştı.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal