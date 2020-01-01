Carlisle: "Luka'da biraz Larry Bird ve Jason Kidd var"

Dallas Mavericks başantrenörü Rick Carlisle, süperstarı Luka Doncic'e övgüde bulundu ve kendisinde biraz Larry Bird ve Jason Kidd gördüğünü söyledi.



Carlisle, iddiasını şu şekilde ileri sürdü:



"Herkesin nerede olduğunu sadece hücumda değil, savunmada da biliyor. Bu, bilge tipte bir adamın alametidir. Ben Larry Bird ile oynamıştım, o da böyle her şeyi görebiliyordu. Jason Kidd'e koçluk yapma ayrıcalığına da sahiptim. Luka da aynı kalıpta."



Doncic, Mavericks'i geçtiğimiz Cumartesi Milwaukee Bucks ve Giannis Antetokounmpo karşısında çok etkileyici bir galibiyete götürmüştü ve 42 dakika sahada kalarak 36 sayı, 14 ribaund ve 19 asist kaydetmesinin yanı sıra, sadece iki top kaybı yapmıştı.



