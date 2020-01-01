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Carlisle: "Luka, oyunu 5G değil 6G'de görüyor!"

Dallas Mavericks koçu Rick Carlisle, dün gece LA Clippers'a karşı inanılmaz bir performans sergiledikten sonra, süperstarı Luka Doncic'i övdü.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks koçu Rick Carlisle, dün gece LA Clippers'a karşı inanılmaz bir performans sergiledikten sonra, süperstarı Luka Doncic'i övdü.

Carlisle, Doncic'in oyununun "başka bir gezegenden" olduğunu söyledi ve onu NBA efsaneleri Jason Kidd ve Larry Bird ile karşılaştırdı:

"Oyunu 5G'de değil 6G'de görüyor. Çoğu insanın gördüklerinin ötesinde başka bir düzey. Bu performans, başka bir gezegendendi. Her ikisi de aynı kumaştan oyuncular. Kazanma istekleri ve becerili oluşları konusunda... Bu sadece topu potadan geçirmekle ilgili değil, takım arkadaşlarına güven vermekle de ilgilidir."

Doncic 43 sayı, 17 ribaund ve 13 asistle bir kez daha triple double yaparken, son saniyedeki üç sayılık isabetiyle, Dallas'a Clippers karşısında 133-135 galibiyeti getirmişti.

Seri 2-2 berabere durumda ve 5. maç, Salı günü oynanacak.


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