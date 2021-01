Carlisle: "Luka, aynı Bird, Magic ve LeBron gibi"

Dallas Mavericks antrenörü Rick Carlisle, yıldız oyuncusu Luka Doncic'in, NBA tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan LeBron James, Magic Johnson ve Larry Bird'e benzemesinin nedenini açıkladı.



Carlisle, ESPN'den Tim McMahon'a, genç süperstarı neden Bird, Magic ve LeBron ile aynı kategoriye koyduğunu söyledi:



"Herhangi bir anda, sahada daha önce hiç görmediğiniz bir şeyi görebilirsiniz. Ben Bird ile oynamıştım. Luka'yı izlediğim üç yıl boyunca, her gece bana hissettirdiği duygu da aynen bu şekilde. Magic Johnson da aynı türden bir oyuncuydu. Hatta LeBron James de aynı türden bir oyuncu. Bu adamlar, basketbol sahasında her şeyi yapabilen adamlar."



"ALDATICI BİÇİMDE HIZLI VE ÇABUK"



Carlisle, Luka'da göze çarpan güç, hız ve atletizm eksikliğinden dolayı başarılı olmayacağını düşünen insanların, Doncic'in aslında tüm bunları kendi tarzında ortaya koyduğunu asla fark etmediklerini açıkladı:



"Büyük ve güçlü oyuncuların, yeterince hızlı olamayacağına dair bir algı olduğu için, bu oyunu oynayamadıkları düşünülebiliyor. Ancak Luka'yı her gün gördüğünüzde anladığınız şeylerden biri, yalnızca güçlü olmakla kalmadığı, aynı zamanda aldatıcı biçimde hızlı ve çabuk da olduğu."



"POINT GUARD OYNAYABİLDİĞİ ÇOK AÇIKTI"



Carlisle ayrıca, yıldız oyuncuyu point guard pozisyonuna kaydırmanın, savunmayı doğal bir şekilde olarak okuyabilmesi ve hücumu yönetebilme yeteneği nedeniyle kolay bir karar olduğunu da sözlerine ekledi:



"Bir numarada oynadığında sahadaki her şeyi görebiliyordu ve ayrıca harika pasları da çok basitmiş gibi gösteriyordu. Oyunun her bölümünü etkiliyordu. Çok fazla ribaund alıyordu. İnsanları tam yerinde ve zamanında buluyordu. Point guard oynayabileceği çok açıktı yani."