Carlisle'ın, 13 yıllık Dallas dönemi sona erdi..

Dallas Mavericks'in 13 yıldır başantrenörlüğünü yapan Rick Carlisle'ın, görevinden istifa ettiği bildirildi.



Carlisle, yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Geçen hafta Mark Cuban ile birçok kez yüz yüze görüştükten sonra, bugün ona Dallas Mavericks'in başantrenörü olarak devam etmeyeceğimi söyledim. Bu tamamen benim kararımdı. Ailem ve ben harika bir 13 yıl geçirdik. Harika bir şehirde harika insanlarla çalıştım. Dallas her zaman evim olacak, ancak koçluk kariyerimin bir sonraki bölümü için heyecanlıyım."



ESPN'den Tim MacMahon'a göre Carlisle'ın sözleşmesinin bitmesine iki yıl vardı, ancak kendisi ve Luka Doncic arasında bir gerilim bulunuyordu.



Doncic'in ayrıca 2018'de ofise katılan eski bir spor bahisçisi olan Haralabos "Bob" Voulgaris ile gergin bir ilişkisi olduğu da iddialar arasındaydı.



61 yaşındaki koç, Dallas'taki görev süresinde normal sezonda 555-478'lik (.537) bir derece yakalarken, ekiple dokuz kez playofflara yükselmiş ve 2011'de takım tarihindeki tek şampiyonluğun kazanılmasına yardımcı olmuştu.



CUBAN DA AÇIKLAMA YAPTI



Takım sahibi Mark Cuban, durumla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:



"Muazzam bir basketbol koçu olmasının yanı sıra, aynı zamanda bir arkadaş ve sırdaştı da. Rick, O'Brien kupasını Dallas'a getirmemize yardımcı olmuştu ve bunlar her zaman hatırlayacağım anılardır. Rick'e bu takıma ve bu şehre kazandırdığı her şey için teşekkür etmek istiyorum."



Bu gelişme, ekibin Doncic ve şimdi emekli olan Dirk Nowitzki'yi takıma getirmede kilit rol oynayan genel menajer Donnie Nelson'ın görevden alınmasından bir gün sonra gerçekleşti.