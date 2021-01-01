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Carlisle, Heat galibiyeti sonrası: "Bir b*k başarmış değiliz!"

Dallas Mavericks başantrenörü Rick Carlisle, dün gece Miami Heat'e karşı aldıkları 93-82'lik galibiyetten sonra "henüz hiçbir şey başarmadıklarını" söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Dallas Mavericks başantrenörü Rick Carlisle, dün gece Miami Heat'e karşı aldıkları 93-82'lik galibiyetten sonra "henüz hiçbir şey başarmadıklarını" söyledi.

Carlisle, Mavericks ekibi Heat'e karşı maçta sezonun ikinci galibiyetini elde ettikten sonra büyük resme baktığını gösteren bir yorum yaptı ve muhabirlere, geçen sezonun NBA Finalistlerine karşı galibiyet almalarına rağmen, takımının henüz hiçbir şey yapmadığını söyledi:

"Bir b*k başarmış değiliz. Gerçekten değiliz. Beş maçın anca ikisinde boy gösterdik."

Takımın süperstarı Luka Doncic, oynadığı dört maçta yalnızca %9.5 üçlük isabetiyle oynadığından ötürü, şutu bazında sezona kötü bir başlangıç yaptı.

Sonuç olarak, Carlisle, geçen sezonun playofflarında sakatlık geçirmiş olan Kristaps Porzingis'in dönüşünü dört gözle beklediği için, haklı olarak takımının performansından memnun kalmış değil.


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