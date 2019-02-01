Carlisle: "Doncic ve Porzingis, Nash ve Dirk gibi"

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Dallas Mavericks'in antrenörü Rick Carlisle, Luka Doncic ve yeni takım arkadaşı Kristaps Porzingis'e övgüde bulunarak, kendilerini "Dirk Nowitzki ve Steve Nash tarzı" bir duruma benzettiğini söyledi.Carlisle, şu ifadeleri kullandı:Nowitzki ve Nash, 1998'den 2004'e kadar birlikte oynamış ve birlikte dört playoff serisine katılmışlardı. Mavericks, Nash'in 2003-04 sezonundan sonra sağlığına dair endişelerinden dolayı Phoenix Suns'a serbest bir oyuncu olarak gitmesine izin vermişti.Takım sahibi Mark Cuban, Nash ile tekrar anlaşmamanın, takımı satın almasından bu yana en büyük hatası olduğunu söylemişti.