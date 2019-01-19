Carlisle: "Bence Dennis'e takımdan uzak durması söyleniyor"

Dallas Mavericks koçu Rick Carlisle, haftalık radyo programında, hoşnutsuz guardı Dennis Smith Jr.'ın "istediği zaman tekrar gelip takıma katılabileceğini" söyledi ve Smith'in, danışmanlarının kendisine takımdan uzak durmasını söylediğine inandığını da ekledi.
Smith son dört maçta forma giymemişti (üçü sırt ağrılarından, bir tanesi de hastalıktan) ve Mavs'in kendisini takas piyasasında kullandığı iddiaları ortaya atılmıştı. Cuma günü antrenman için takım tesisine rapor vermeyen genç oyuncu, iki maçlık deplasman yolculuğunda takımına Indiana ve Milwaukee'de de katılmadı.
Carlisle'ın ifadeleri şu şekildeydi: "Neler olup bittiğini tam olarak bilmiyorum ama bir şeyi biliyorum: Bu çocuk bir takım adamı. Takım arkadaşlarıyla birlikte olmayı seviyor ve onlara gerçekten saygı duyuyor. Hissiyatım şu ki, bir sebeple uzak durması söyleniyor gibi. İnsanların kendisinin Mavericks'i terslediği gibi şeyler düşünmelerini istemiyorum. Bu sadece benim görüşüm. Bir iş olayı olduğuna ve uzak durmasının tembih edildiğine inanıyorum. Eğer kendi çıkarları için düşündükleri buysa, danışmanlarına güvenmelidir. Fakat takım arkadaşlarıyla birlikte olmak istememesi pek onluk bir hareket değil." "Artık insanların bu durumda Dennis'e bakmaması ve ekip arkadaşlarına veya Mavs'e karşı bir şeyler yapıyormuş gibi onu sert bir şekilde yargılaması gerektiğine inanıyorum. Ben sadece bunun bir iş durumu ve yapması tavsiye edilen bir şey olduğunu düşünüyorum."