Carlisle: "Bence Dennis'e takımdan uzak durması söyleniyor"

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Dallas Mavericks koçu Rick Carlisle, haftalık radyo programında, hoşnutsuz guardı Dennis Smith Jr.'ın "istediği zaman tekrar gelip takıma katılabileceğini" söyledi ve Smith'in, danışmanlarının kendisine takımdan uzak durmasını söylediğine inandığını da ekledi.Smith son dört maçta forma giymemişti (üçü sırt ağrılarından, bir tanesi de hastalıktan) ve Mavs'in kendisini takas piyasasında kullandığı iddiaları ortaya atılmıştı. Cuma günü antrenman için takım tesisine rapor vermeyen genç oyuncu, iki maçlık deplasman yolculuğunda takımına Indiana ve Milwaukee'de de katılmadı.Carlisle'ın ifadeleri şu şekildeydi: