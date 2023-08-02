Carlisle'a göre eski yıldızı Luka, bu yıl MVP olacak!

Dallas Mavericks'in eski başantrenörü Rick Carlisle, Luka Doncic'in gelecek sezon MVP ödülünü kazanacağını söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Carlisle'a göre eski yıldızı Luka, bu yıl MVP olacak!
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02 Ağustos 2023 14:42
Dallas Mavericks'in eski başantrenörü Rick Carlisle, Luka Doncic'in gelecek sezon MVP ödülünü kazanacağını söyledi.

Luka ile yıllardır çalışan ve şu anda Indiana Pacers'ı çalıştıran Carlisle, yakın tarihli bir röportajda eski yıldızının MVP olacağını düşündüğünü belirtti:

"Eminim kendisi için tüm doğru şeyleri yapıyordur. Uzun süredir dünyanın en iyi oyuncusu olma sınırındaydı. Bence bu yılın MVP'si o olacak."

Geçtiğimiz sezon maç başına 32.4 sayı, 8.6 ribaund ve 8.0 asist ortalamaları ile oynayan Luka, takımıyla playofflara kalmayı başaramamıştı.

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