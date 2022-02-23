Carles Rexach: "PSG, paralı askerlerden oluşuyor"

Barcelona'nın eski teknik direktörü Carles Rexach, PSG'yi paralı askerlerden oluşan bir ekibe benzetti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Carles Rexach: 'PSG, paralı askerlerden oluşuyor'
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23 Şubat 2022 00:10
Barcelona'nın eski teknik direktörü Carles Rexach, PSG takımı hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

PSG'yi paralı askerlerden oluşan bir ekibe benzeten Rexach, "Bence Messi, paralı askerlerden oluşan bir takım gibi olan PSG'de acı çekiyor. Neymar ve Mbappe gibi büyük isimlere sahip bir takım ama oyuncular bireysel oynuyor. Güzel, parlak bir futbol sergilemiyorlar. Sadece Neymar, Messi ya da Mbappe'nin bir maçta parlamasıyla maç kazanıyorlar. Takım oyunu oynamıyorlar. Orada herkes kendisi için oynuyor." ifadelerini kullandı.

Lionel Messi, sezon başında Barcelona'dan ayrılarak PSG'ye transfer olmuştu.

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