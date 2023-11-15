Carles Puyol'dan Xavi'ye destek!

Barcelona'nın efsane ismi Carles Puyol, Xavi Hernandez'in eleştirilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Carles Puyol'dan Xavi'ye destek!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Kasım 2023 21:07
Barcelona'nın efsane ismi Carles Puyol, Xavi Hernandez'in performansını değerlendirdi.

Carles Puyol yaptığı açıklamada, "Xavi, Barcelona gibi zorlu bir kulübün başında olduğunun farkında. Şu anda zor bir dönemden geçiyoruz ama eminim o bu durumu tersine çevirecek." dedi.

Puyol ayrıca, "Barcelona'yı biliyorum, iki maç kaybettiğinizde ya da iyi oynamadığınızda eleştiriler artıyor. Takımdan ve Xavi'den beklenti büyük. Sakatlıklar sebebiyle zor anlar yaşadık ve eminim her şey daha iyi olacak." ifadelerini kullandı.

Barcelona, LaLiga'da 30 puanla 3. sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi'nde 9 puanla lider olsa da Katalan devi 4. hafta maçında Shakhtar'a 1-0 mağlup olmuştu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery