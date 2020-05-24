Çarkıfelek yeni sunucusu kim , Onur Büyüktopçu kimdir, kaç yaşında?

2020 Çarkıfelek'in yeni sunucusu Onur Büyüktopçu oldu. Daha önce pek çok farklı ismin sunduğu Çarkıfelek'in sunuculuğunu üstlenecek olan Onur Büyüktopçu, Kiralık Aşk dizisindeki Koriş karakteriyle tanınmıştı. Oyunculuğuyla tanınan Onur Büyüktopçu daha sonra Yemekteyiz'in sunuculuğunu yapmıştı. Peki, Çarkıfelek'in yeni sunucusu Onur Büyüktopçu kimdir?

24 Mayıs 2020 14:38
Çarkıfelek yeni sunucusu kim , Onur Büyüktopçu kimdir, kaç yaşında?
Oyuncu Onur Büyüktopçu, Yemekteyiz programından sonra kariyerinde bir sıçrama daha yaparak Çarkıfelek'in yeni sunucusu oldu. Çarkıfelek'in yeni sunucusu Onur Büyüktopçu kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Türk oyuncu, cast direktörü ve menajer Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982'de İstanbul'da doğdu. Babası Çankırılı, annesi göçmendir. On sekiz yaşına kadar İzmir'de yaşadı ve öğrenimini burada tamamladı. Bir röportajında 'Ferhunde Hanımlar' dizisini izlerken oyuncu olmaya karar verdiğini söyleyen Onur Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda figüranlık yapmaya başladıktan sonra ise Defteri' dizisinde oynamaya başladı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı. Kiralık Aşk, Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin gibi yapımlarda rol aldı.

Yabancı Damat, Doktorlar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı. 2010 yılında Güz Gülleri adlı dizide rol aldı. 2015-2017 yılları arasında Kiralık Aşk dizisinde Koray rolünü canlandırdı.2017-2019 yılları arasında TV8'de yayımlanan Yemekteyiz yarışmasının sunuculuğunu üstlendi. 2019 yılında Show Tv 'de Damat Bayıldı adlı yarışmayı sundu. Oyunculuğunun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.

Sinema

2007 Memleket Hikayeleri Hüseyin Başrol
2009 Hürmüz Gelin Süleyman Başrol

Televizyon

2003 Lise Defteri Yusuf Yardımcı karakter
2004 Yabancı Damat Emre Konuk oyuncu
2006 Fırtınalı Aşk Nedim Yardımcı karakter
2006 Doktorlar Konuk oyuncu
2007 Tatlı Bela Fadime Özgür Yardımcı karakter
2007 Kavak Yelleri Hakan Yardımcı karakter
2007 Üç Tatlı Cadı Yemek hocası Yardımcı karakter
2010 Güz Gülleri Yardımcı karakter
2011 Kollama Konuk oyuncu (132. bölüm)
2015-2017 Kiralık Aşk Koray Sargın Yardımcı karakter
2017-2019 Yemekteyiz Kendisi Sunucu

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