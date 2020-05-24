Çarkıfelek yeni sunucusu kim , Onur Büyüktopçu kimdir, kaç yaşında?

Oyuncu Onur Büyüktopçu, Yemekteyiz programından sonra kariyerinde bir sıçrama daha yaparak Çarkıfelek'in yeni sunucusu oldu. Çarkıfelek'in yeni sunucusu Onur Büyüktopçu kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?Türk oyuncu, cast direktörü ve menajer Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982'de İstanbul'da doğdu. Babası Çankırılı, annesi göçmendir. On sekiz yaşına kadar İzmir'de yaşadı ve öğrenimini burada tamamladı. Bir röportajında 'Ferhunde Hanımlar' dizisini izlerken oyuncu olmaya karar verdiğini söyleyen Onur Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda figüranlık yapmaya başladıktan sonra ise Defteri' dizisinde oynamaya başladı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı. Kiralık Aşk, Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin gibi yapımlarda rol aldı.Yabancı Damat, Doktorlar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı. 2010 yılında Güz Gülleri adlı dizide rol aldı. 2015-2017 yılları arasında Kiralık Aşk dizisinde Koray rolünü canlandırdı.2017-2019 yılları arasında TV8'de yayımlanan Yemekteyiz yarışmasının sunuculuğunu üstlendi. 2019 yılında Show Tv 'de Damat Bayıldı adlı yarışmayı sundu. Oyunculuğunun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.2007 Memleket Hikayeleri Hüseyin Başrol2009 Hürmüz Gelin Süleyman Başrol2003 Lise Defteri Yusuf Yardımcı karakter2004 Yabancı Damat Emre Konuk oyuncu2006 Fırtınalı Aşk Nedim Yardımcı karakter2006 Doktorlar Konuk oyuncu2007 Tatlı Bela Fadime Özgür Yardımcı karakter2007 Kavak Yelleri Hakan Yardımcı karakter2007 Üç Tatlı Cadı Yemek hocası Yardımcı karakter2010 Güz Gülleri Yardımcı karakter2011 Kollama Konuk oyuncu (132. bölüm)2015-2017 Kiralık Aşk Koray Sargın Yardımcı karakter2017-2019 Yemekteyiz Kendisi Sunucu