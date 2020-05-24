Çarkıfelek Emel kimdir? Emel Özkızıltaş yaşı

2020 Çarkıfelek'in yeni hostesi Emel Kızıltaş oldu. Daha önce pek çok farklı ismin hosteslik Çarkıfelek'in hostesliğini üstlenecek olan Emel Özkızıltaş, Bugün Ne Giysem yarışmasıyla tanındı. Uçak kabin memuru olan Emel Özkızıltaş, yeni Çarkıfelek'te görev alacak.
Çarkıfelek'in yeni hostesi Emel Özkızıltaş kimdir merak ediliyor. Asıl mesleği uçak kabin memurluğu olan Emel Özkızıltaş, 1986 yılında dünyaya geldi. Stil yarışmasıyla ünlenen Emel Özkızıltaş, yarışmadan sonra başarılı projelerde yer almaya devam etti. Şu anda Kanal D'de yayınlanan Çarkıfelek yarışmasında ekrana geliyor.
Daha önce şarkıcı Abdullah Yıldız'ın Mektup şarkısına çektiği klipte rol almış olan Emel Özkızıltaş, Kanal D'de yayınlanan "Bugün Ne Giysem" adlı yarışmayla adını geniş kitlelere duyurmuştu.
Yarışmanın renkli isimlerinden olan Emel Özkızıltaş, özellikle Türkan Şoray'ın balıkçı Azize karakteri taklidi ile adından söz ettirmiş, 2014 sezonunun birincisi olmuştu.
ONUR BÜYÜKTOPÇU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Oyuncu Onur Büyüktopçu, Yemekteyiz programından sonra kariyerinde bir sıçrama daha yaparak Çarkıfelek'in yeni sunucusu oldu. Çarkıfelek'in yeni sunucusu Onur Büyüktopçu kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?
Türk oyuncu, cast direktörü ve menajer Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Onur Büyüktopçu, 24 Nisan 1982'de İstanbul'da doğdu. Babası Çankırılı, annesi göçmendir. On sekiz yaşına kadar İzmir'de yaşadı ve öğrenimini burada tamamladı. Bir röportajında 'Ferhunde Hanımlar' dizisini izlerken oyuncu olmaya karar verdiğini söyleyen Onur Büyüktopçu, Academy of Creative Training Brighton Act London Film Academy'de eğitim aldı. İzmir Devlet Tiyatrosu'nda figüranlık yapmaya başladıktan sonra ise Defteri' dizisinde oynamaya başladı. Oyunculuğa ilk adımını 2003 yılında Lise Defteri adlı dizi ile attı ve bu dizide Yusuf karakterini canlandırdı. Kiralık Aşk, Memleket Hikayeleri ve Hürmüz Gelin gibi yapımlarda rol aldı.
Yabancı Damat, Doktorlar gibi dizilerde konuk oyuncu olarak rol aldı. 2010 yılında Güz Gülleri adlı dizide rol aldı. 2015-2017 yılları arasında Kiralık Aşk dizisinde Koray rolünü canlandırdı.2017-2019 yılları arasında TV8'de yayımlanan Yemekteyiz yarışmasının sunuculuğunu üstlendi. 2019 yılında Show Tv 'de Damat Bayıldı adlı yarışmayı sundu. Oyunculuğunun yanında cast direktörlüğü, menajerlik ve tiyatro oyunculuğu da yapmaktadır.
Sinema
2007 Memleket Hikayeleri Hüseyin Başrol 2009 Hürmüz Gelin Süleyman Başrol
Televizyon
2003 Lise Defteri Yusuf Yardımcı karakter 2004 Yabancı Damat Emre Konuk oyuncu 2006 Fırtınalı Aşk Nedim Yardımcı karakter 2006 Doktorlar Konuk oyuncu 2007 Tatlı Bela Fadime Özgür Yardımcı karakter 2007 Kavak Yelleri Hakan Yardımcı karakter 2007 Üç Tatlı Cadı Yemek hocası Yardımcı karakter 2010 Güz Gülleri Yardımcı karakter 2011 Kollama Konuk oyuncu (132. bölüm) 2015-2017 Kiralık Aşk Koray Sargın Yardımcı karakter 2017-2019 Yemekteyiz Kendisi Sunucu