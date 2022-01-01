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Caris LeVert, Cavs'in hedefleri arasında!

Indiana Pacers guardı Caris LeVert'ün, Cleveland Cavaliers'ın takas hedefleri arasında olduğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Indiana Pacers guardı Caris LeVert'ün, Cleveland Cavaliers'ın takas hedefleri arasında olduğu bildirildi.

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre son takas tarihi 10 Şubat'tan önce Cavs ekibi, LeVert'ü sezonu kapatmış olan Collin Sexton ve Ricky Rubio'nun yerine gelebilecek ideal oyuncu olarak görüyor:

"Bu kaynaklar, Cavaliers'ın, Collin Sexton ve Rubio'nun yokluğunda topu idare edebilecek bir combo guard ve oyun kurucu olabilecek LeVert ile ilgilenen takımlar arasında yer aldığını söyledi.

Cavs, rakip takımların Ricky Rubio'nun sona eren anlaşması ve draft seçimleri bulunan bir pakete ilgi göstermesiyle, backcourt'unu daha iyi hale getirmeyi değerlendirmeye devam ediyor."

Bu sezon 28 maçta forma giyen LeVert, 17.8 sayı, 3.3 ribaund ve 4.0 asist ortalamalarıyla oynuyor.


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