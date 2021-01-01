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Caris LeVert, bu gece geri dönüyor!

Indiana Pacers guardı Caris LeVert, bu gece Phoenix Suns'a karşı oynanacak maçta, Pacers için uzun zamandır beklenen siftahını yapacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Indiana Pacers guardı Caris LeVert, bu gece Phoenix Suns'a karşı oynanacak maçta, Pacers için uzun zamandır beklenen siftahını yapacağını söyledi.

26 yaşındaki LeVert, Ocak ayı sonlarında sol böbreğindeki küçük bir kanserli kitleyi çıkarmak üzere ameliyat geçirmişti. Böbreğindeki bu kitle, James Harden merkezli dört takımlı bir anlaşmanın parçası olarak Brooklyn Nets tarafından takas edildikten sonra yapılan fiziksel bir test sırasında keşfedilmişti.

LeVert, bu gece üç maçlık deplasman serisinin ikinci maçına çıkacak olan Pacers ile geri dönüşüne yetişmek adına, yakın zamanda antrenmanlarını hızlandırmıştı.

Genç oyuncu, artık oynamaya hazır olduğunu şu sözlerle ifade etti:

"Bir süredir oyunu kesinlikle özlüyorum tabii ki. Tünelin sonunda hep ışığı görmüştüm ama. Ameliyattan sonra hissettiğim acının sonsuza kadar sürmeyeceğini biliyordum. Bu günün ve tekrar oynamaya hazır hissedeceğim anın geleceğini biliyordum. Ailem ve takım arkadaşlarım bana harika bir şekilde destek oldular. Maçta oynamak çok keyifli olacak. Eminim hepimiz için harika bir gece olacaktır."

LeVert, takas öncesi Brooklyn formasıyla oynadığı 12 maçta 18.5 sayı ve 6.0 asist ortalamaları yakalıyordu.


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