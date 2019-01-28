Cardiff City, Sala ödemelerini durdurdu!

transfer olan ve İngiltere'ye giderken uçağı kaybolaniçin flaş bir karar çıktı.Cardiff City yönetimi, 17 milyon euroya kadrosuna kattığı Emiliano Sala için Nantes'a yapması gereken transfer ödemelerini durdurma karar aldı.İngiliz basınından Telegraph haberine göre; Cardiff City, Sala transferinin ilk taksidi olan 6 milyon euroyu Nantes'a vermeyi düşünmüyor.Konu hakkında konuşan Nantes Başkanı Waldemar Kita, "Şu an dramatik bir dönemden geçiriyoruz. Para hakkında konuşmayacağız" ifadelerini kullandı.