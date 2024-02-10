İngiltere Championship'in 31. haftasında Cardiff City, sahasında Preston North End ile karşı karşıya geldi. Cardiff City, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.
Karşılaşmada Preston North End'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Emil Ris Jakobsen ve 40. dakikada Benhamin Whiteman attı.
Bu sonucun ardından Erol Bulut'un ekibi Cardiff City, 40 puanda kaldı. Preston North ise 45 puana yükseldi.
Cardiff City, ligde gelecek hafta West Brom deplasmanına gidecek. Preston North, sahasında Middlesbrough'u ağırlayacak.
Karşılaşmada Preston North End'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Emil Ris Jakobsen ve 40. dakikada Benhamin Whiteman attı.
Bu sonucun ardından Erol Bulut'un ekibi Cardiff City, 40 puanda kaldı. Preston North ise 45 puana yükseldi.
Cardiff City, ligde gelecek hafta West Brom deplasmanına gidecek. Preston North, sahasında Middlesbrough'u ağırlayacak.