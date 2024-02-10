Cardiff City, sahasında kaybetti!

İngiltere Championship'te Erol Bulut'un ekibi Cardiff City, sahasında Preston North End'e 2-0 kaybetti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Cardiff City, sahasında kaybetti!
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10 Şubat 2024 20:00
İngiltere Championship'in 31. haftasında Cardiff City, sahasında Preston North End ile karşı karşıya geldi. Cardiff City, sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Preston North End'e galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Emil Ris Jakobsen ve 40. dakikada Benhamin Whiteman attı.

Bu sonucun ardından Erol Bulut'un ekibi Cardiff City, 40 puanda kaldı. Preston North ise 45 puana yükseldi.

Cardiff City, ligde gelecek hafta West Brom deplasmanına gidecek. Preston North, sahasında Middlesbrough'u ağırlayacak.

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