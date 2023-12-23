İngiltere Championship'in 23. haftasında Cardiff City, Sheffield Wednesday deplasmanına konuk oldu. Cardiff City, karşılaşmayı 2-1'lik skorla kazandı.



Sheffield Wednesday, Anthony Musaba ile 28. dakikada öne geçerken, Cardiff bu gole 74. dakikada Karlan Ahearne-Grant ve 88. dakikada Akin Famewo (Kendi kalesine) ile karşılık verdi.



Ligde 2 maç sonra kazanan Cardiff City, puanını 33 puana yükseldi. Sheffield Wednesday, 16 puanda kaldı.



Cardiff City, ligde gelecek hafta Plymouth'u ağırlayacak. Sheffield Wednesday ise Coventry deplasmanına gidecek.





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