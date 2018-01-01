Captain's Draft 4.0 Başlıyor

DotaCinema ve MoonduckTV'nin birlikte organize ettiği Captain's Draft turnuvasının dördüncüsü, 4-7 Ocak tarihleri arasında Washington'da DC Armory'de gerçekleşecek. Turnuva geçen yıl online olarak oynanmıştı.





Geçen sene yaklaşık 125.000$ ödül havuzuna sahip olan organizasyon bu sene 300.000$ ödül havuzuna sahip. Captain's Draft 4.0, Valve tarafından Minor kategorisine dahil edildi ve 300 Pro Circuit Puanı da dağıtılacak.





8 takımın katıldığı turnuvada takımlar iki gruba ayrılacak. Her takım bir diğeriyle 2 maç yapacak. Gruplardaki sıralamalar eleme turundaki eşleşmeleri belirleyecek. Eleme turunda her eşleşme üç maç üzerinden oynanacak. Final ise beş maç üzerinden oynanacak.





Captain's Draft'ın en büyük özelliğiyse turnuvanın adından da belli olduğu üzere maçların Captain's Draft modunda oynanıyor olması. Dota 2'ye renk katan ayrı bir turnuva olan Captain's Draft'ın son şampiyonu turnuvayı kaznanan Evil Geniuses oldu. Bakalım bu yıl yepyeni kadrosu ile nerelere gelebilecek?









Turnuvaya Katılan Takımlar









- Evil Geniuses (Doğrudan Davet)





- Team Secret (Doğrudan Davet)





- compLexity Gaming (Kuzey Amerika Elemeleri)





- paiN Gaming (Güney Amerika Elemeleri)





- OG (Avrupa Elemeleri)





- Team Empire (CIS Elemeleri)





- Vici Gaming (Çin Elemeleri)





- Mineski (Güneydoğu Asya Elemeleri)



