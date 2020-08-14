Capello: 'Silva, ağzında sigarayla bile oynar'

Deneyimli teknik direktör Fabio Capello, 35 yaşındaki Paris Saint-Germainli savunma oyuncusu Thiago Silva'yı değerlendirdi.



Capello'ya göre Thiago Silva, yaşına rağmen halen üst seviyede oynayabilecek kadar yetenekli bir savunma oyuncusu olduğunu gösteriyor.



"FIORENTINA İYİ BİR ADRES OLABİLİR"



Capello yaptığı açıklamada; "Eğer takımıma bir defans oyuncusu gerekse Thiago Silva'yı alırdım. 2 yıl daha ağzında sigarayla bile oynayabilir. Fiorentina? Güzel bir adres olabilir" dedi.



35 yaşındaki Thiago Silva'nın kulübü ile olan sözleşmesi 31 Ağustos'ta sona erecek. Brezilyalının yeni adresi henüz belli olmadı.



