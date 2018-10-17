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Capello: "Real, Ronaldo yerine onu almalı..."

Bir dönem Real Madrid'i çalıştıran İtalyan teknik direktör Fabio Capello, eski takımının Mauro Icardi'yi kadrosuna katması için elini sıkı tutması gerektiğini söyledi.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Capello: 'Real, Ronaldo yerine onu almalı...'
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17 Ekim 2018 14:34
Real Madrid'in eski teknik direktörü Fabio Capello, bir İspanyol gazetesine verdiği röportajda Real Madrid'in Icardi için elini sıkı tutması gerektiğini belirtti.

Tecrübeli teknik adam, kendisinin bir Icardi hayranı olduğunu ifade ederken, "Ben Icardı hayranıyım, ondan çok hoşlanıyorum."dedi.

İspanyol devinin Icardi'yi kadrosuna katmak için elini çabuk tutması gerektiğini belirten Capello, Ronaldo'ya en çok benzeyen oyuncunun Arjantinli golcü olduğunu söyledi ve, "Real Madrid, onunla kontrat imzalamak için elini çabuk tutmalı çünkü Cristiano Ronaldo'ya en benzer futbolu oynayan oyuncu" yorumunda bulundu.



Icardi, geçtiğimiz sezon İnter forması ile çıktığı 36 karşılaşmada 29 gol 1 asistlik performans göstererek yıldızını parlatmıştı.

Arjantinli golcü, bu sezon da gollerine devam ederken şimdiye dek çıktığı 8 karşılaşmada 5 gol 2 asist yaptı.

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