Capello: 'Real, Ronaldo yerine onu almalı...'

Real Madrid'in eski teknik direktörü Fabio Capello, bir İspanyol gazetesine verdiği röportajda Real Madrid'in Icardi için elini sıkı tutması gerektiğini belirtti.Tecrübeli teknik adam, kendisinin bir Icardi hayranı olduğunu ifade ederken,dedi.İspanyol devinin Icardi'yi kadrosuna katmak için elini çabuk tutması gerektiğini belirten Capello, Ronaldo'ya en çok benzeyen oyuncunun Arjantinli golcü olduğunu söyledi ve,yorumunda bulundu.Icardi, geçtiğimiz sezon İnter forması ile çıktığı 36 karşılaşmada 29 gol 1 asistlik performans göstererek yıldızını parlatmıştı.Arjantinli golcü, bu sezon da gollerine devam ederken şimdiye dek çıktığı 8 karşılaşmada 5 gol 2 asist yaptı.