Capello'dan Dzyuba yorumu

Bir dönem Rusya Milli Takım teknik direktörlüğü yapan Fabio Capello, Artem Dzyuba'nın Adana Demirspor'a transferini değerlendirdi.



Capello eski öğrencisi Dzyuba ile ilgili, "Dzyuba'yı uzun süredir sahada görmedim ama Milli Takım'da çok verimli maçlar oynadı. Adana takımı güçlü bir takım kuruyor. Çok sayıda iyi oyuncuları var. Bence Dzyuba için Adana Demirspor iyi bir seçenek oldu. Balotelli ile ilginç bir hücum ikilisi oluşturabilirler" diye konuştu.



Deneyimli İtalyan teknik adam Fabio Capello, 2012 - 2015 yılları arasında Rusya Milli Takım hocalığı yapmış ve Artem Dzyuba'yı takımın önemli bir parçası yapmıştı.





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