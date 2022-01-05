Capello: 'Aşısız futbolcuların maaşları kesilmeli'

Fabio Capello, aşısız futbolcuların maaşlarında kesinti yapılması gerektiğini söyledi.



Capello, "Aşı olmayı reddetmek bencilliktir. Polislerin aşı olması gerekiyorsa, futbolcuların neden istisna olabileceğini anlamıyorum. Aşısız insanlar topluma zarar verir. Bence aşısız oyuncuların maaşlarında kesinti yapılmalı" ifadelerini kullandı.



İtalyan futbol insanı ayrıca, "Aşılı insanlar hastalığı daha kolay yener ve daha hızlı iyileşir" şeklinde konuştu.



Capello, son olarak Serie A'nın askıya alınacağını düşünmediğini belirtti.





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