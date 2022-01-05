Capello: "Aşısız futbolcuların maaşları kesilmeli"

İtalyan eski teknik direktör Fabio Capello, koronavirüs aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Capello: 'Aşısız futbolcuların maaşları kesilmeli'
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05 Ocak 2022 15:19
Fabio Capello, aşısız futbolcuların maaşlarında kesinti yapılması gerektiğini söyledi.

Capello, "Aşı olmayı reddetmek bencilliktir. Polislerin aşı olması gerekiyorsa, futbolcuların neden istisna olabileceğini anlamıyorum. Aşısız insanlar topluma zarar verir. Bence aşısız oyuncuların maaşlarında kesinti yapılmalı" ifadelerini kullandı.

İtalyan futbol insanı ayrıca, "Aşılı insanlar hastalığı daha kolay yener ve daha hızlı iyileşir" şeklinde konuştu.

Capello, son olarak Serie A'nın askıya alınacağını düşünmediğini belirtti.


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