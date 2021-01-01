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Capela'nın 5. maçta oynaması bekleniyor, Young ise belirsiz

Atlanta Hawks pivotu Clint Capela'nın, Milwaukee Bucks'a karşı oynanan Doğu Konferansı 4. maçının sonlarında gözüne dirsek çarpması sonrası, bugün içinde yeniden değerlendirileceği açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks pivotu Clint Capela'nın, Milwaukee Bucks'a karşı oynanan Doğu Konferansı 4. maçının sonlarında gözüne dirsek çarpması sonrası, bugün içinde yeniden değerlendirileceği açıklandı.

Kaynakların ESPN'den Tim Bontemps'e, ekibin Capela'nın önemli bir sakatlıktan kaçındığı ve 5. Maç için hazır olması konusunda iyimser olduğunu söyledikleri bildirildi.

Koç Nate McMillan, ayrıca Trae Young'ın durumu hakkında herhangi bir güncelleme yapmadığını, ancak oynama kararının muhtemelen Perşembe geceki maç öncesi verileceğini de sözlerine ekledi.


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