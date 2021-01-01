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Capela, Hawks ile sözleşmesini 46 milyon dolara uzattı!

Atlanta Hawks ve Clint Capela'nın, iki yıllığı 46 milyon dolarlık sözleşme uzatması konusunda anlaştıkları açıklandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Atlanta Hawks ve Clint Capela'nın, iki yıllığı 46 milyon dolarlık sözleşme uzatması konusunda anlaştıkları açıklandı.

Mevcut anlaşmasının bitmesine iki yılı kalan Capela, 2024-25 sezonu sonuna dek Hawks ile sözleşme altında olacak ve önümüzdeki dört sezonda yaklaşık 82 milyon dolar kazanacak.

27 yaşındaki oyuncu, Houston Rockets ile altı yıllık bir dönemin ardından Hawks ile ilk sezonunu oldukça başarılı bir şekilde geçirmişti.

Capela, geçtiğimiz sezon maç başına ribaundlarda (14.3) ve hücum ribaundlarında (297) lig lideri olurken, aynı zamanda 15.2 ile yedi yıllık NBA kariyerinin en iyi ikinci sayı ortalamasını yakalamış, toplam bloklarda (129) ise dördüncü sıranın sahibi olmuştu.


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