Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Fuat Çapa, zor bir zeminde oynadıklarını anlatarak, "Maçın 10'uncu dakikasından sonra maçı kontrol altına aldık. Rakibimizin oynayacağı şekil belliydi çünkü bu zeminde başka türlü oynamak mümkün değil. Bugün ki sonuç ve takımın mücadelesi bizim adımıza sevindirici. Samsun'da son 10 gündün güzel şeyler oluyor herkesle birlikteliği yavaş yavaş sağladık." ifadelerini kullandı.



Çapa, kalan maçlarda iyi sonuçlar alarak play-off mücadelesi vermek istediklerini belirterek, sözlerini şöyle tamamladı:



"Milli takım arasını iyi şekilde değerlendirip en azından play-offlara kalmak istiyoruz. Milli maç öncesi takımın moral ve motivasyonu açısından güzel bir galibiyet oldu. Takımımı tebrik ediyor galibiyeti camiamıza armağan ediyorum."





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