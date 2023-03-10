Cansu Tiryaki'nin acı günü

FIFA kokartlı hakem Cansu Tiryaki'nin eşi vefat etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Cansu Tiryaki'nin acı günü
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10 Mart 2023 23:25
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA kokartlı hakem Cansu Tiryaki'nin eşi Yusuf Tiryaki'nin vefat ettiğini duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "Edirne il gözlemcisi ve eski klasman yardımcı hakemi Yusuf Tiryaki'nin vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Yusuf Tiryaki'ye Allah'tan rahmet, Sayın Cansu Tiryaki, ailesi ve sevenlerine başsağlığı ile sabır dileriz." denildi.

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