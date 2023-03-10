Cansu Tiryaki'nin acı günü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), FIFA kokartlı hakem Cansu Tiryaki'nin eşi Yusuf Tiryaki'nin vefat ettiğini duyurdu.



Federasyondan yapılan açıklamada, "Edirne il gözlemcisi ve eski klasman yardımcı hakemi Yusuf Tiryaki'nin vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Merhum Yusuf Tiryaki'ye Allah'tan rahmet, Sayın Cansu Tiryaki, ailesi ve sevenlerine başsağlığı ile sabır dileriz." denildi.





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