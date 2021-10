Cansu Özbay: 'Vakıfbank'ta olduğum için şanslıyım!'

"İYİ OYUNCU OLMAK İÇİN BASKIYI KALDIRMAK ŞART"

"UZUN SÜREDİR BERABERİZ! BÜYÜK AVANTAJ"

"BİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM ETSİNLER"

"REZENDE, NADAL VE RONALDO"

"DOĞAN CÜCELOĞLU OKUMAYI SEVİYORUM"

"FRIENDS FAVORİM"

Vakıfbank'ın milli pasörü Cansu Özbay, yeni sezon öncesi Sporx.com'dan Hakan Celep'e konuştu. Başarılı oyuncu, tüm sorularımıza içtenlikle cevap verdi.Kesinlikle gurur verici bir duygu açıkçası. Kişisel olarak bunu bir başarı olarak görmüyorum, bunu tek başıma başarmadım. Takım arkadaşlarımla beraber başardım. Giovanni Guidetti'nin de payı çok büyük. O olmasaydı buralara kadar gelemezdim bile. O yüzden bu takımın bir parçası olduğum için kendimi şanslı ve mutlu hissediyorum.Baskı hissettiğimiz çok zaman oluyor. Burası çok özel bir kulüp. Vakıfbank gibi kulüpte oynamak herkese nasip olmaz. Biz de bu şansı en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Stres oluyor, baskı oluyor ama biz artık buna alışkın oyuncularız. İyi oyuncu olmak için de bu baskıyı kaldırabilmek gerekiyor. Şu an her şey iyi, umarım böyle devam ediyor.Kesinlikle evimde gibiyim. Herkesi tanıyorsun ve hiç yabancılık çekmiyorsun. Bir takımda oyuncular sık değiştiği zaman adaptasyon süreci uzun olabiliyor. Biz çok uzun süredir beraber oynuyoruz. Bu çok büyük bir avantaj bizim için.Bu güzel bir duygu. Her maçımızda rakiplerimiz sonuna kadar mücadele ediyorlar. Aslında biz her zaman daha çok stres altındaki tarafız bence. Bu gurur verici bence. Biz bunu başardığımız için bu konumdayız.Heyecanlıyım açıkçası. Gerçekten çok farklı hissettirecek. Taraftarımızla beraber oynayacak olmak bize çok iyi gelecek. Bizi çok daha farklı motive edecek. Bizi desteklemeye devam etsinler. Herkesi maçlarımıza bekliyoruz.Bir sürü yere gidiyoruz ama çok fazla gezme fırsatımız olmadı. İtalya çok keyifliydi. Gezmeye vaktimiz olmadı ama çok keyif aldım. Çok güzel bir yerdi.Voleybolda ayrı, teniste ayrı. Voleybol erkeklerde Brezilyalı pasör Brunu Rezende'yi beğeniyorum. İdolüm. Onu izlemeyi çok seviyorum. Futbolda Cristiano Ronaldo'yu çok seviyorum. Teniste Rafael Nadal'ı çok beğeniyorum.Doğan Cüceloğlu kitapları okumayı seviyorum.Justin Bieber'ın Stay diye bir şarkısı çıktı, onu dinledim.Çok değişiyor açıkçası.Modern Family izliyorum.Friends favorim.Candy Crush hala. Biraz eskide kaldı ama onu çok seviyorum.