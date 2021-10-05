Cansu Özbay: 'Vakıfbank'ta olduğum için şanslıyım!'

Vakıfbank'ın milli pasörü Cansu Özbay, yeni sezon öncesi Sporx.com'dan Hakan Celep'e konuştu. Başarılı oyuncu, tüm sorularımıza içtenlikle cevap verdi.
İşte Cansu Özbay ile yaptığımız keyifli röportaj:
Vakıfbank şampiyon bir takım. Böyle bir takımda oynuyor olmak nasıl bir duygu?
Kesinlikle gurur verici bir duygu açıkçası. Kişisel olarak bunu bir başarı olarak görmüyorum, bunu tek başıma başarmadım. Takım arkadaşlarımla beraber başardım. Giovanni Guidetti'nin de payı çok büyük. O olmasaydı buralara kadar gelemezdim bile. O yüzden bu takımın bir parçası olduğum için kendimi şanslı ve mutlu hissediyorum.
"İYİ OYUNCU OLMAK İÇİN BASKIYI KALDIRMAK ŞART"
Vakıfbank gibi kazanma ve başarı baskısının olduğu bir kulüpte bulunmak neler hissettiriyor?
Baskı hissettiğimiz çok zaman oluyor. Burası çok özel bir kulüp. Vakıfbank gibi kulüpte oynamak herkese nasip olmaz. Biz de bu şansı en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Stres oluyor, baskı oluyor ama biz artık buna alışkın oyuncularız. İyi oyuncu olmak için de bu baskıyı kaldırabilmek gerekiyor. Şu an her şey iyi, umarım böyle devam ediyor.
"UZUN SÜREDİR BERABERİZ! BÜYÜK AVANTAJ"
Sporda kadro istikrarını koruyan takımlar başarıya hep bir adım daha yakın oluyorlar. Vakıfbank, sürekli bu prensip üstünden ilerliyor yıllardır. Aynı takım arkadaşları, aynı kulüp, aynı yer nasıl hissettiriyor?
Kesinlikle evimde gibiyim. Herkesi tanıyorsun ve hiç yabancılık çekmiyorsun. Bir takımda oyuncular sık değiştiği zaman adaptasyon süreci uzun olabiliyor. Biz çok uzun süredir beraber oynuyoruz. Bu çok büyük bir avantaj bizim için.
Vakıfbank sürekli şampiyonluklar, kupalar kazanan ve hem Türkiye'de hem Avrupa'da 'altın standart' durumunda. Sürekli hedef takım olmak, rakiplerinizin sizin maçlarınıza sürekli son maçlarıymışcasına çıkmaları nasıl bir durum?
Bu güzel bir duygu. Her maçımızda rakiplerimiz sonuna kadar mücadele ediyorlar. Aslında biz her zaman daha çok stres altındaki tarafız bence. Bu gurur verici bence. Biz bunu başardığımız için bu konumdayız.
"BİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM ETSİNLER"
Pandemiden sonra ilk kez seyircinizle beraber oynayacaksınız. Bu kadar uzun süre sonra tekrar seyircinize kavuşuyor olmak nasıl hissettiriyor?
Heyecanlıyım açıkçası. Gerçekten çok farklı hissettirecek. Taraftarımızla beraber oynayacak olmak bize çok iyi gelecek. Bizi çok daha farklı motive edecek. Bizi desteklemeye devam etsinler. Herkesi maçlarımıza bekliyoruz.
"REZENDE, NADAL VE RONALDO"
Türkiye dışında dünyada olmaktan en çok keyif aldığın yer neresiydi?
Bir sürü yere gidiyoruz ama çok fazla gezme fırsatımız olmadı. İtalya çok keyifliydi. Gezmeye vaktimiz olmadı ama çok keyif aldım. Çok güzel bir yerdi.
İzlemekten en keyif aldığın sporcu hangisi?
Voleybolda ayrı, teniste ayrı. Voleybol erkeklerde Brezilyalı pasör Brunu Rezende'yi beğeniyorum. İdolüm. Onu izlemeyi çok seviyorum. Futbolda Cristiano Ronaldo'yu çok seviyorum. Teniste Rafael Nadal'ı çok beğeniyorum.
"DOĞAN CÜCELOĞLU OKUMAYI SEVİYORUM"
En son okuğun kitap hangisiydi?
Doğan Cüceloğlu kitapları okumayı seviyorum.
Spotify'da son çalan şarkı hangisiydi?
Justin Bieber'ın Stay diye bir şarkısı çıktı, onu dinledim.
En sık açtığın şarkıcı hangisi?
Çok değişiyor açıkçası.
Son izlediğin dizi/film?
Modern Family izliyorum.
"FRIENDS FAVORİM"
En sevdiğin dizi/film?
Friends favorim.
Telefonun yüklü ve en sık oynadığın oyun hangisi?
Candy Crush hala. Biraz eskide kaldı ama onu çok seviyorum.
İşte Cansu Özbay ile yaptığımız keyifli röportaj:
Vakıfbank şampiyon bir takım. Böyle bir takımda oynuyor olmak nasıl bir duygu?
Kesinlikle gurur verici bir duygu açıkçası. Kişisel olarak bunu bir başarı olarak görmüyorum, bunu tek başıma başarmadım. Takım arkadaşlarımla beraber başardım. Giovanni Guidetti'nin de payı çok büyük. O olmasaydı buralara kadar gelemezdim bile. O yüzden bu takımın bir parçası olduğum için kendimi şanslı ve mutlu hissediyorum.
"İYİ OYUNCU OLMAK İÇİN BASKIYI KALDIRMAK ŞART"
Vakıfbank gibi kazanma ve başarı baskısının olduğu bir kulüpte bulunmak neler hissettiriyor?
Baskı hissettiğimiz çok zaman oluyor. Burası çok özel bir kulüp. Vakıfbank gibi kulüpte oynamak herkese nasip olmaz. Biz de bu şansı en doğru şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Stres oluyor, baskı oluyor ama biz artık buna alışkın oyuncularız. İyi oyuncu olmak için de bu baskıyı kaldırabilmek gerekiyor. Şu an her şey iyi, umarım böyle devam ediyor.
"UZUN SÜREDİR BERABERİZ! BÜYÜK AVANTAJ"
Sporda kadro istikrarını koruyan takımlar başarıya hep bir adım daha yakın oluyorlar. Vakıfbank, sürekli bu prensip üstünden ilerliyor yıllardır. Aynı takım arkadaşları, aynı kulüp, aynı yer nasıl hissettiriyor?
Kesinlikle evimde gibiyim. Herkesi tanıyorsun ve hiç yabancılık çekmiyorsun. Bir takımda oyuncular sık değiştiği zaman adaptasyon süreci uzun olabiliyor. Biz çok uzun süredir beraber oynuyoruz. Bu çok büyük bir avantaj bizim için.
Vakıfbank sürekli şampiyonluklar, kupalar kazanan ve hem Türkiye'de hem Avrupa'da 'altın standart' durumunda. Sürekli hedef takım olmak, rakiplerinizin sizin maçlarınıza sürekli son maçlarıymışcasına çıkmaları nasıl bir durum?
Bu güzel bir duygu. Her maçımızda rakiplerimiz sonuna kadar mücadele ediyorlar. Aslında biz her zaman daha çok stres altındaki tarafız bence. Bu gurur verici bence. Biz bunu başardığımız için bu konumdayız.
"BİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM ETSİNLER"
Pandemiden sonra ilk kez seyircinizle beraber oynayacaksınız. Bu kadar uzun süre sonra tekrar seyircinize kavuşuyor olmak nasıl hissettiriyor?
Heyecanlıyım açıkçası. Gerçekten çok farklı hissettirecek. Taraftarımızla beraber oynayacak olmak bize çok iyi gelecek. Bizi çok daha farklı motive edecek. Bizi desteklemeye devam etsinler. Herkesi maçlarımıza bekliyoruz.
"REZENDE, NADAL VE RONALDO"
Türkiye dışında dünyada olmaktan en çok keyif aldığın yer neresiydi?
Bir sürü yere gidiyoruz ama çok fazla gezme fırsatımız olmadı. İtalya çok keyifliydi. Gezmeye vaktimiz olmadı ama çok keyif aldım. Çok güzel bir yerdi.
İzlemekten en keyif aldığın sporcu hangisi?
Voleybolda ayrı, teniste ayrı. Voleybol erkeklerde Brezilyalı pasör Brunu Rezende'yi beğeniyorum. İdolüm. Onu izlemeyi çok seviyorum. Futbolda Cristiano Ronaldo'yu çok seviyorum. Teniste Rafael Nadal'ı çok beğeniyorum.
"DOĞAN CÜCELOĞLU OKUMAYI SEVİYORUM"
En son okuğun kitap hangisiydi?
Doğan Cüceloğlu kitapları okumayı seviyorum.
Spotify'da son çalan şarkı hangisiydi?
Justin Bieber'ın Stay diye bir şarkısı çıktı, onu dinledim.
En sık açtığın şarkıcı hangisi?
Çok değişiyor açıkçası.
Son izlediğin dizi/film?
Modern Family izliyorum.
"FRIENDS FAVORİM"
En sevdiğin dizi/film?
Friends favorim.
Telefonun yüklü ve en sık oynadığın oyun hangisi?
Candy Crush hala. Biraz eskide kaldı ama onu çok seviyorum.