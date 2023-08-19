Cansu Özbay: "Azerbaycan karşısından galibiyetle ayrılmak istiyoruz"

Cansu Özbay, Filenin Sultanlarının karşılaşacağı Azerbaycan maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haber; AA, Fotoğraf; tvf.org
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Cansu Özbay: 'Azerbaycan karşısından galibiyetle ayrılmak istiyoruz'
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19 Ağustos 2023 15:23
Son güncelleme 19 Ağustos 2023 15:29
Milli voleybolcu Cansu Özbay, Almanya'da devam eden 2023 CEV Avrupa Şampiyonası grup aşamasında yarın Azerbaycan ile yapacakları karşılaşmadan galip ayrılmak istediklerini söyledi.

Avrupa Şampiyonası'ndaki ilk maçında İsveç'i 3-0 mağlup ederek organizasyona galibiyetle başlayan milli takımın oyuncularından Cansu Özbay, Türkiye Voleybol Federasyonunun internet sitesine yarınki karşılaşmayla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından Avrupa Şampiyonası'na büyük hedeflerle geldiklerini kaydeden Cansu Özbay, şu ifadeleri kullandı:

"İlk maçımızda İsveç karşısında güzel bir galibiyet aldık. Bu tarz büyük turnuvaların ilk karşılaşmaları her zaman zorlu olmuştur. Yeni bir saha, yeni bir ortam. Bunun bilincindeydik. Önümüzde çok önemli karşılaşmalar var. Yarın ikinci maçımızda Azerbaycan ile karşılaşacağız. O karşılaşmadan da galibiyetle ayrılmak istiyoruz."

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