Cannavaro, Karagümrük için İstanbul'da!

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, yeni teknik adamını arıyor.



Geçtiğimiz sezon İtalyan Andrea Pirlo ile çalışan Fatih Karagümrük, yine bir İtalyan hocayla masaya oturuyor.



Fabio Cannavaro, Fatih Karagümrük'le görüşmek için İstanbul'a geldi.



ÜÇÜNCÜ İTALYAN OLACAK



2020-21 sezonunda Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük, geride kalan 3 sezonda Francesco Farioli ve Andrea Pirlo gibi İtalyan teknik adamlarla çalışmıştı. Cannavaro ile anlaşılması durumunda 3. kez takımın başına İtalyan bir teknik adam geçmiş olacak.



ÇALIŞTIRDIĞI TAKIMLAR



Fabio Cannavaro, daha önce kariyerinde Guangzhou FC, Al Nassr, TJ Quanjian ve Benevento gibi ekiplerde görev aldı.





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