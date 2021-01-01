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Cannady, korkunç sakatlığı sonrası ameliyat geçirecek

Orlando Magic guardı Devin Cannady'nin, dün gece geçirdiği ve kırık olarak teşhis edilen ayak bileği sakatlığı sebebiyle, ameliyat olması gerektiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Orlando Magic guardı Devin Cannady'nin, dün gece geçirdiği ve kırık olarak teşhis edilen ayak bileği sakatlığı sebebiyle, ameliyat olması gerektiği bildirildi.

Cannady, geçtiğimiz gece Indiana Pacers'a karşı oynanan maçta geçirdiği korkunç sakatlık sonrası, parkeden sedye yardımıyla taşınarak ayrılmak zorunda kaldı.

Magic, Princeton çıkışlı çaylak oyuncunun sağ ayak bileğinde açık bir kırılma olduğunu ve ameliyat olacağını duyurdu.

Cannady, dün geceki maçtan önce bu sezon yedi maçta görev almıştı en çok G League playofflar MVP'si ödülüne layık görüldüğü performansıyla tanınıyordu.

24 yaşındaki oyuncu, NBA kariyerinin ilk yedi maçında %37.5 üçlük isabetiyle 4.9 sayı ve 0.7 ribaund ortalamalarına sahipti.


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