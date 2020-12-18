CANLI | Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura heyecanı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura çekimi gerçekleştiriliyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CANLI | Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura heyecanı!
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18 Aralık 2020 14:41
Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi gerçekleştiriliyor. Kura çekimini Sporx'ten canlı olarak takip edebilirsiniz.



EŞLEŞMELER

İttifak Holding Konyaspor -Gaziantep FK
Fenerbahçe - Kasımpaşa
Beşiktaş - Çaykur Rizespor
Bursaspor - Antalyaspor
Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor
Yeni Malatyaspor - Galatasaray


SERİ BAŞI OLANLAR

Başakşehir
Beşiktaş
Sivasspor
Alanyaspor
Galatasaray
Fenerbahçe
Gaziantep FK
Antalyaspor

SERİ BAŞI OLMAYANLAR

Kasımpaşa
Rizespor
Malatyaspor
Konyaspor
BB Erzurumspor
Bursaspor
Adana Demirspor
Tuzlaspor

Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.  

Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.



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