CANLI | Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu kura heyecanı!

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi gerçekleştiriliyor. Kura çekimini Sporx'ten canlı olarak takip edebilirsiniz.
EŞLEŞMELER
İttifak Holding Konyaspor -Gaziantep FK
Fenerbahçe - Kasımpaşa
Beşiktaş - Çaykur Rizespor
Bursaspor - Antalyaspor
Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor
Yeni Malatyaspor - Galatasaray
SERİ BAŞI OLANLAR
Başakşehir
Beşiktaş
Sivasspor
Alanyaspor
Galatasaray
Fenerbahçe
Gaziantep FK
Antalyaspor
SERİ BAŞI OLMAYANLAR
Kasımpaşa
Rizespor
Malatyaspor
Konyaspor
BB Erzurumspor
Bursaspor
Adana Demirspor
Tuzlaspor
Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.
EŞLEŞMELER
İttifak Holding Konyaspor -Gaziantep FK
Fenerbahçe - Kasımpaşa
Beşiktaş - Çaykur Rizespor
Bursaspor - Antalyaspor
Demir Grup Sivasspor - Adana Demirspor
Yeni Malatyaspor - Galatasaray
SERİ BAŞI OLANLAR
Başakşehir
Beşiktaş
Sivasspor
Alanyaspor
Galatasaray
Fenerbahçe
Gaziantep FK
Antalyaspor
SERİ BAŞI OLMAYANLAR
Kasımpaşa
Rizespor
Malatyaspor
Konyaspor
BB Erzurumspor
Bursaspor
Adana Demirspor
Tuzlaspor
Son 16 turu karşılaşmaları, 12, 13 ve 14 Ocak 2021'de, kurada küçük numarayı çeken takımların sahasında tek maç eleme sistemiyle oynanacak.
Ziraat Türkiye Kupası'nda bu turdan itibaren Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi kullanılacak.