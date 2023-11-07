CANLI: Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekiliyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. tur kural çekimi gerçekleştiriliyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CANLI: Ziraat Türkiye Kupası'nda kuralar çekiliyor
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07 Kasım 2023 14:03
Son güncelleme 07 Kasım 2023 14:04
Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi gerçekleştiriliyor.

 

Kupanın bu turunda 3. eleme turunu geçen 34 takım ile Trendyol Süper Lig'den 6, Trendyol 1. Lig'den 7 ve TFF 2. Lig'den 9 takım olmak üzere toplam 56 takım mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalarda kazananlar, adlarını 5. eleme turuna yazdıracak.

Kura çekiminde yer alan Süper Lig ekipleri: Trabzonspor, Fatih Karagümrük, Samsunspor, Pendikspor, Başakşehir, Çaykur Rizespor



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