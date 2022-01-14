CANLI: Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekiliyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşlemelerinin kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimi, saat 11.30'da başladı.
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SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
Kupanın bu turunda yer alan takımlar şöyle:
Seribaşı: Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük.
Seribaşı olmayan: Adana Demirspor, Altaş Denizlispor, Fraport TAV Antalyaspor, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Yukatel Kayserispor.
Son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimi, saat 11.30'da başladı.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR (TIKLAYIN)
SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ
Kupanın bu turunda yer alan takımlar şöyle:
Seribaşı: Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük.
Seribaşı olmayan: Adana Demirspor, Altaş Denizlispor, Fraport TAV Antalyaspor, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Yukatel Kayserispor.
Son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak.