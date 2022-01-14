CANLI: Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekiliyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşlemelerinin kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CANLI: Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekiliyor
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14 Ocak 2022 11:30
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşlemelerinin kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimi, saat 11.30'da başladı.

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SON 16 TURU EŞLEŞMELERİ

Kupanın bu turunda yer alan takımlar şöyle:

Seribaşı: Atakaş Hatayspor, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Gaziantep FK, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük.

Seribaşı olmayan: Adana Demirspor, Altaş Denizlispor, Fraport TAV Antalyaspor, Göztepe, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa, Royal Hastanesi Bandırmaspor, Yukatel Kayserispor.

Son 16 turu müsabakaları; 8, 9 ve 10 Şubat'ta tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

 

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