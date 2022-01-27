CANLI: Zenit - Anadolu Efes

Anadolu Efes, THY EuroLeague'deki 500. maçında Zenit St.Petersburg'a konuk oluyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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CANLI: Zenit - Anadolu Efes
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27 Ocak 2022 19:59
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Rusya ekibi Zenit'e konuk oluyor.

Saint-Petersburg kentindeki Sibur Arena'da oynanan karşılaşma, saat 20.00'de başladı.

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3. PERİYOT

ZENIT: 45
ANADOLU EFES: 38

THY EuroLeague'de 500. maç!

Anadolu Efes, Zenit müsabakasıyla THY Avrupa Ligi'nde 500. maçına çıktı.

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