CANLI: Zenit - Anadolu Efes

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında Rusya ekibi Zenit'e konuk oluyor.
Saint-Petersburg kentindeki Sibur Arena'da oynanan karşılaşma, saat 20.00'de başladı.
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CANLI SKOR;
3. PERİYOT
ZENIT: 45
ANADOLU EFES: 38
THY EuroLeague'de 500. maç!
Anadolu Efes, Zenit müsabakasıyla THY Avrupa Ligi'nde 500. maçına çıktı.
Saint-Petersburg kentindeki Sibur Arena'da oynanan karşılaşma, saat 20.00'de başladı.
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR, TIKLAYIN!
CANLI SKOR;
3. PERİYOT
ZENIT: 45
ANADOLU EFES: 38
THY EuroLeague'de 500. maç!
Anadolu Efes, Zenit müsabakasıyla THY Avrupa Ligi'nde 500. maçına çıktı.