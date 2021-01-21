CANLI: Zenit - Anadolu Efes

ZENIT: 55

ANADOLU EFES: 40

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında perşembe günü deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit ile karşı karşıya geliyor.Saint Petersburg kentindeki Sibur Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başladı.Avrupa Ligi'nin geride kalan bölümünde 11 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 7. sırada bulunuyor. Ligde iki maçı eksik olan Zenit ise 12 galibiyet ve 6 yenilgiyle 4. sırada yer alıyor.İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Rus ekibi, 73-69'luk skorla kazanmıştı.