CANLI: Zenit - Anadolu Efes

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, Rusya temsilcisi Zenit ile kozlarını paylaşıyor.

Haber; AA
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CANLI: Zenit - Anadolu Efes
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21 Ocak 2021 20:21
Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında perşembe günü deplasmanda Rusya temsilcisi Zenit ile karşı karşıya geliyor.

Saint Petersburg kentindeki Sibur Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 20.00'de başladı.

ZENIT: 55
ANADOLU EFES: 40

*3. çeyrek oynanıyor...

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Avrupa Ligi'nin geride kalan bölümünde 11 galibiyet ve 9 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, averajla 7. sırada bulunuyor. Ligde iki maçı eksik olan Zenit ise 12 galibiyet ve 6 yenilgiyle 4. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Rus ekibi, 73-69'luk skorla kazanmıştı.

 



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