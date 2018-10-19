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CANLI | Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe

THY Euroleague'e 2 galibiyetle başlayan Fenerbahçe, normal sezonun 3. maçında Zalgiris'le deplasmanda karşılaşıyor...

Kaynak: Sporx.com
CANLI | Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe
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19 Ekim 2018 20:39
Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'de normal sezonun 3. maçında Litvanya'da Zalgiris'e konuk oluyor. Karşılaşmayı canlı olarak takip ediyoruz...

ZALGIRIS KAUNAS: 47

FENERBAHÇE: 43

*Karşılaşmada 3. periyot oynanıyor...

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