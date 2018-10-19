CANLI | Zalgiris Kaunas - Fenerbahçe

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, THY Euroleague'de normal sezonun 3. maçında Litvanya'da Zalgiris'e konuk oluyor. Karşılaşmayı canlı olarak takip ediyoruz...
ZALGIRIS KAUNAS: 47
FENERBAHÇE: 43
*Karşılaşmada 3. periyot oynanıyor...
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ZALGIRIS KAUNAS: 47
FENERBAHÇE: 43
*Karşılaşmada 3. periyot oynanıyor...
SAYFAMIZ SÜREKLİ GÜNCELLENİYOR...
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın