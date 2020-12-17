CANLI: Zalgiris - Fenerbahçe Beko

THY Euroleague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, 15. hafta maçında Zalgiris Kaunas deplasmanına konuk oluyor.

Haber; Sporx.com
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CANLI: Zalgiris - Fenerbahçe Beko
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17 Aralık 2020 20:56
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Litvanya ekibi Zalgiris'e konuk oluyor. Zalgirio Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başladı.

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jan Vesely ile Alex Perez, karşılaşmada forma giyemiyor.

ZALGIRIS: 51
FENERBAHÇE: 31

*Üçüncü çeyrek oynanıyor...

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