Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında Litvanya ekibi Zalgiris'e konuk oluyor. Zalgirio Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 21.00'de başladı.
Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jan Vesely ile Alex Perez, karşılaşmada forma giyemiyor.
ZALGIRIS: 51
FENERBAHÇE: 31
*Üçüncü çeyrek oynanıyor...
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Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Jan Vesely ile Alex Perez, karşılaşmada forma giyemiyor.
ZALGIRIS: 51
FENERBAHÇE: 31
*Üçüncü çeyrek oynanıyor...
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