03 Ekim
Antalyaspor-Rizespor
1-245'
03 Ekim
Trabzonspor-Kayserispor
1-0DA
03 Ekim
Boluspor-Esenler Erokspor
1-145'
03 Ekim
Arca Çorum FK-Manisa FK
3-045'
03 Ekim
Hoffenheim-FC Köln
21:30
03 Ekim
Bournemouth-Fulham
22:00
03 Ekim
Osasuna-Getafe
22:00
03 Ekim
Verona-Sassuolo
21:45
03 Ekim
Paris FC-Lorient
21:45
03 Ekim
NAC Breda-FC Groningen
21:00

CANLI | Zalgiris - Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko, EuroLeague'de deplasmanda Litvanya'nın Zalgiris ekibiyle karşılaşıyor.

03 Ekim 2025 19:55 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2025 20:40
CANLI | Zalgiris - Fenerbahçe Beko




Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague'nin ikinci maçında Litvanya temsilcisi Zalgiris ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor.

Litvanya'nın Kaunas kentinde bulunan Zalgirio Arena'da oynanan karşılaşma, TSİ 20.00'de başladı. Müsabaka, S Sport'tan canlı yayımlanıyor. 

CANLI SKOR: 

ZALGIRIS: 37

FENERBAHÇE BEKO: 34

(2. ÇEYREK)

1.ÇEYREK SONUCU: 29-20

SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

  
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 7 7 0 0 19 2 21
2 Trabzonspor 8 5 2 1 10 6 17
3 Fenerbahçe 7 4 3 0 12 5 15
4 Göztepe 7 3 4 0 10 2 13
5 Beşiktaş 6 4 0 2 11 8 12
6 Samsunspor 7 3 3 1 10 8 12
7 Gaziantep FK 7 3 2 2 10 12 11
8 Konyaspor 6 3 1 2 12 8 10
9 Antalyaspor 8 3 1 4 8 10 10
10 Alanyaspor 7 2 3 2 8 7 9
11 Kasımpaşa 7 2 2 3 7 8 8
12 Rizespor 7 2 2 3 6 10 8
13 Başakşehir 6 1 3 2 6 6 6
14 Eyüpspor 7 1 2 4 4 10 5
15 Kayserispor 8 0 5 3 5 14 5
16 Gençlerbirliği 7 1 1 5 5 10 4
17 Karagümrük 7 1 0 6 7 16 3
18 Kocaelispor 7 0 2 5 4 12 2
