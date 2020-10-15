ZALGIRIS: 66

ANADOLU EFES: 55

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ZALGIRIS 3'TE 3 YAPTI

Anadolu Efes'in 690. maçı

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY EuroLeague'in 4. haftasında deplasmanda Zalgiris ile karşı karşıya geliyor. Kaunas kentindeki Zalgirio Arena'da oynanan karşılaşma TSİ 20.00'de başladı.Avrupa Ligi'ndeki ilk iki maçında Zenit ve Fenerbahçe Beko'ya yenilen Anadolu Efes, üçüncü maçında ALBA Berlin'i mağlup ederek ilk galibiyetini aldı.Zalgiris ise ligde çıktığı maçlarda sırasıyla Olympiakos, Khimki ve Kızılyıldız mts'yi yenerek 3'te 3 yaptı.Anadolu Efes, Zalgiris karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 690. maçına çıktı.Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 689 müsabakada 389 galibiyet ve 300 yenilgi yaşadı.