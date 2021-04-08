CANLI Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı izle, Fenerbahçe Malatya Canlı izle

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08 Nisan 2021 18:37
CANLI Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı izle, Fenerbahçe Malatya Canlı izle
Süper Lig Yeni Malatyaspor Fenerbahçe linki! Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...

YENİ MALATYASPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI, TIKLA

 YENİ MALATYASPOR - FENERBAHÇE SON DURUM: Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Ligde son olarak Yukatel Denizlispor'u mağlup ederek zirveyle puan farkını 2'ye düşüren sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor'u da yenerek, çıkışını sürdürmek istiyor.

Sarı-lacivertliler, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde haftaya 62 puanla lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

Sezonun ilk yarısındaki maçta Yeni Malatyasspor, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmişti. 

YENİ MALATYASPOR FENERBAHÇE BEIN SPORTS HABER İZLE



İki takımın eksikleri

Yeni Malatyaspor karşısında Umut Bulut, Kubilay, Eray İşcan, Murat, Olcay Şahan, Zeki Yavru, Hadebe, Ahmet, Erkan Kaş Fenerbahçe karşısında sahadaki yerini alamayacak.

Fenerbahçe'de Mesut Özil, Perotti ve Sadık Çiftpınar maç kadrosunda bulunmuyor. Ayrıca koronavirüs testleri negatife dönen Nazım Sangare ve Papiss Cisse ile gribal enfeksiyon geçiren Harun Tekin kadroda yer almıyor.

İLK 11'LER

Yeni Malatyaspor
Ertaç, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Hafez, Mustafa, Acquah, Mallan, Fofana, Adem Büyük, Tetteh



Fenerbahçe
Altay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Osayi, Valencia, İrfan Can, Samatta



Yeni Malatya 11 maçtır 3 puan alamıyor

Süper Lig'de kötü bir grafik çizen Malatya ekibi, 20. haftada deplasmanda 2-1 kazandığı Atakaş Hatayspor maçının ardından oynadığı 11 maçta 3 puanla tanışamadı.

7 isim kart sınırında

Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde ligin 34. haftasında Gaziantep maçında forma giyemeyecek.

4. deplasman

Fenerbahçe Yeni Malatyaspor'a konuk olduğu dört resmi maçın birini kazabilmişti.

Bu karşılaşmaların 2'sinde mağlup olan Fenerbahçe, birinde ise berabere kalmıştı. Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor deplasmanındaki tek galibiyetini, rakibinin Süper Lig'deki ilk sezonunda almıştı.

Sinan Gümüş'ün ilk 11 şansı

Fenerbahçe Sinan Gümüş'ün ilk 11'de çıktığı 5 maçı kazanmayı başardı.

Sezona 2 gol, 1 asistle devam eden 27 yaşındaki futbolcu; Başakşehir, Kasımpaşa, Alanya, Erzurum ve son olarak Denizli galibiyetlerinde 11'de forma giydi..

27 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 14 lig maçında 2 gol attı 1 de asist yaptı. 

Kaynak: Sporx.com

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