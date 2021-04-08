CANLI Yeni Malatyaspor Fenerbahçe maçı izle, Fenerbahçe Malatya Canlı izle

Fenerbahçe Sinan Gümüş'ün ilk 11'de çıktığı 5 maçı kazanmayı başardı.

Sezona 2 gol, 1 asistle devam eden 27 yaşındaki futbolcu; Başakşehir, Kasımpaşa, Alanya, Erzurum ve son olarak Denizli galibiyetlerinde 11'de forma giydi..

27 yaşındaki futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 14 lig maçında 2 gol attı 1 de asist yaptı.

Süper Lig Yeni Malatyaspor Fenerbahçe linki! Süper Lig'in 33. haftasında Yeni Malatyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.Yeni Malatya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Halis Özkahya yönetecek. Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.Ligde son olarak Yukatel Denizlispor'u mağlup ederek zirveyle puan farkını 2'ye düşüren sarı-lacivertliler, Yeni Malatyaspor'u da yenerek, çıkışını sürdürmek istiyor.Sarı-lacivertliler, Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğlu yönetiminde haftaya 62 puanla lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisinde 2. sırada giriyor.Sezonun ilk yarısındaki maçta Yeni Malatyasspor, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etmişti.Yeni Malatyaspor karşısında Umut Bulut, Kubilay, Eray İşcan, Murat, Olcay Şahan, Zeki Yavru, Hadebe, Ahmet, Erkan Kaş Fenerbahçe karşısında sahadaki yerini alamayacak.Fenerbahçe'de Mesut Özil, Perotti ve Sadık Çiftpınar maç kadrosunda bulunmuyor. Ayrıca koronavirüs testleri negatife dönen Nazım Sangare ve Papiss Cisse ile gribal enfeksiyon geçiren Harun Tekin kadroda yer almıyor.Ertaç, Chebake, Wallace, Semih Kaya, Hafez, Mustafa, Acquah, Mallan, Fofana, Adem Büyük, TettehAltay, Gökhan, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, Ozan, Osayi, Valencia, İrfan Can, SamattaSüper Lig'de kötü bir grafik çizen Malatya ekibi, 20. haftada deplasmanda 2-1 kazandığı Atakaş Hatayspor maçının ardından oynadığı 11 maçta 3 puanla tanışamadı.Fenerbahçe'de 7 futbolcu, Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.Sarı-lacivertlilerde Caner Erkin, Dimitrios Pelkas, İrfan Can Kahveci, Jose Sosa, Marcel Tisserand, Serdar Aziz ve Sinan Gümüş, sarı kart görmeleri halinde ligin 34. haftasında Gaziantep maçında forma giyemeyecek.Fenerbahçe Yeni Malatyaspor'a konuk olduğu dört resmi maçın birini kazabilmişti.Bu karşılaşmaların 2'sinde mağlup olan Fenerbahçe, birinde ise berabere kalmıştı. Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor deplasmanındaki tek galibiyetini, rakibinin Süper Lig'deki ilk sezonunda almıştı.