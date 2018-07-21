FATİH TERİM DE İLGİLENDİKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI

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ve'nin yakından ilgilendiği başarılı savunma oyuncusuiçin menajeri'dan önemli bir açıklama geldi.Yerry Mina'nın menajerliğini de yapan amcası Jair Mina, katıldığı radyo programında Kolombiyalı yıldız için görüştükleri takımı açıkladı.Jair Mina, yeğeninin transferi için Everton ile görüştüklerini deifadelerini kullandı.Yerry Mina'nın ilk hedefinin Barcelona'da oynamak olduğunu söyleyen menajeridedi.'nin de gündemindeki Mina içinde bir açıklama yapmıştı. Tecrübeli teknik adam Mina ile ilgilendikleriniifadelerini kullanmıştı.İspanyol basınına göre savunmanın göbeğine Lenglet'i transfer eden Barcelona'Da Mina'nın düzenli oynama ihtimali bulunmuyor. Basında çıkan haberlere göre Kolombiyalı oyuncu elden çıkarılacak.