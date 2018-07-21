Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği başarılı savunma oyuncusu Yerry Mina için menajeri Jair Mina'dan önemli bir açıklama geldi.
Yerry Mina'nın menajerliğini de yapan amcası Jair Mina, katıldığı radyo programında Kolombiyalı yıldız için görüştükleri takımı açıkladı.
Jair Mina, yeğeninin transferi için Everton ile görüştüklerini de ''Yerry için birçok teklif var. Şu ana kadar Everton'ın sportif direktörü (Marcel Brands) ile bir görüşmem oldu'' ifadelerini kullandı.
Yerry Mina'nın ilk hedefinin Barcelona'da oynamak olduğunu söyleyen menajeri ''Yerry Mina'nın hayali Barcelona'da oynamak'' dedi.
FATİH TERİM DE İLGİLENDİKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI
Fenerbahçe'nin de gündemindeki Mina için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de bir açıklama yapmıştı. Tecrübeli teknik adam Mina ile ilgilendiklerini ''Beğendiğim oyunculardan bir tanesi Yerry Mina. Açıkçası onunla ilgilendiğimiz de doğrudur'' ifadelerini kullanmıştı.
İspanyol basınına göre savunmanın göbeğine Lenglet'i transfer eden Barcelona'Da Mina'nın düzenli oynama ihtimali bulunmuyor. Basında çıkan haberlere göre Kolombiyalı oyuncu elden çıkarılacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Yerry Mina'nın menajerliğini de yapan amcası Jair Mina, katıldığı radyo programında Kolombiyalı yıldız için görüştükleri takımı açıkladı.
Jair Mina, yeğeninin transferi için Everton ile görüştüklerini de ''Yerry için birçok teklif var. Şu ana kadar Everton'ın sportif direktörü (Marcel Brands) ile bir görüşmem oldu'' ifadelerini kullandı.
Yerry Mina'nın ilk hedefinin Barcelona'da oynamak olduğunu söyleyen menajeri ''Yerry Mina'nın hayali Barcelona'da oynamak'' dedi.
FATİH TERİM DE İLGİLENDİKLERİNİ AÇIKLAMIŞTI
Fenerbahçe'nin de gündemindeki Mina için Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim de bir açıklama yapmıştı. Tecrübeli teknik adam Mina ile ilgilendiklerini ''Beğendiğim oyunculardan bir tanesi Yerry Mina. Açıkçası onunla ilgilendiğimiz de doğrudur'' ifadelerini kullanmıştı.
İspanyol basınına göre savunmanın göbeğine Lenglet'i transfer eden Barcelona'Da Mina'nın düzenli oynama ihtimali bulunmuyor. Basında çıkan haberlere göre Kolombiyalı oyuncu elden çıkarılacak.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın