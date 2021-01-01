Canlı yayında, Westbrook ve Lakers'la dalga geçtiler!

NBC Sports Boston, canlı yayında Los Angeles Lakers ve Russell Westbrook ile alenen dalga geçti.



Boston, dün gece Los Angeles ekibini 130-108'lik bir skorla mağlup ederek sezonda derecesini 8-8'e getirmeyi başardı. Lakers ise, LeBron James'in sakatlıktan dönüşüne rağmen galip gelemeyerek sezonda 8-9 derecesine geriledi.



Geçtiğimiz sezon Lakers forması giyen Schröder, karşılaşmayı 21 sayı ve 6 asistle tamamlayarak galibiyetin mimarlarından biri oldu. Schröder'ın Lakers ile birlikteliği, Alman oyuncunun takımdan gelen 84 milyon dolarlık bir uzatma kontratı teklifini reddetmesi sonucu geçtiğimiz yaz sona ermişti.



Maçtan sonra NBC Sports'un Celtics yayını, Schröder ile röportaj yapıldığı sırada, maçta 12 sayıyla vasatın altında bir performans göstermiş olan Russell Westbrook üzerinden Lakers ile dalga geçti.



"Russ'a 44 milyon dolar ödüyorsunuz haha"



Celtics ile 6 milyon dolar civarında bir kontrat yapmış olan Schröder'ın 44 milyon dolar kazanan Westbrook'tan daha iyi bir maç çıkarmış olması sonrası kullanılan bu ifade, sosyal medyada da oldukça beğeniyle karşılandı.



