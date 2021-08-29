CANLI YAYIN : Trabzonspor Giresunspor izle

GİRESUNSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI, TIKLA

Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, deplasmanda GZT Giresunspor ile karşılaşacak.

Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 21.45'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Giresunspor - Trabzonspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.





Muhtemel 11'ler



Giresunspor

Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Perez, Emre Taşdemir, Pelupessy, Traore, Flavio, Diabate, Serginho, Balde



Trabzonspor

Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, İsmail, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Nwakaeme, Djaniny







44 yıl sonra Karadeniz derbisi



1967 yılından kurulan ve 1970-1971 sezonunda Türkiye'deki en üst seviye lige yükselerek üst üste 6 sezon mücadele eden Giresunspor, 1977'den sonra bu yıl yeniden Süper Lig'de mücadele veriyor.



Bu sezon 44 yılın ardından iki takım Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak Karadeniz derbisinde yeniden karşı karşıya gelecek.



Trabzonspor, Giresunspor deplasmanında kazanamadı



44 yıl sonra karşılaşacak olan iki takımın ligde oynadığı 6 maçın 3'ü beraberlikle bitti, 2 karşılaşmayı Trabzonspor, 1 maçı da Giresunspor kazandı.



Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak hiç galip gelemedi. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Roma'ya deplasmanda 3-0 yenilerek elenen bordo-mavililer, Süper Lig'de art arda 3. maçından da galibiyetle ayrılıp ligdeki başarılı performansını sürdürmek istiyor.Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Perez, Emre Taşdemir, Pelupessy, Traore, Flavio, Diabate, Serginho, BaldeUğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, İsmail, Siopis, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir, Nwakaeme, Djaniny1967 yılından kurulan ve 1970-1971 sezonunda Türkiye'deki en üst seviye lige yükselerek üst üste 6 sezon mücadele eden Giresunspor, 1977'den sonra bu yıl yeniden Süper Lig'de mücadele veriyor.Bu sezon 44 yılın ardından iki takım Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanacak Karadeniz derbisinde yeniden karşı karşıya gelecek.44 yıl sonra karşılaşacak olan iki takımın ligde oynadığı 6 maçın 3'ü beraberlikle bitti, 2 karşılaşmayı Trabzonspor, 1 maçı da Giresunspor kazandı.Trabzonspor, deplasmanda oynadığı 3 maçta 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak hiç galip gelemedi.

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Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Karşılaşma için Trabzonspor'un kazanmasına 1,54 oran açıklandı. Giresunspor galibiyetine 3,90 oran verilirken; beraberlik 3,05 olarak duyuruldu. 2,5 Alt'a 1,83, 2,5 Üst'e ise 1,59 oran açıklandı.

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Giresunspor'da savunma oyuncusu Hüsamettin Tut, kırmızı kart cezası sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz'ün sakatlığı sürüyor. Ayrıca Cornelius, Peres, Gervinho ve Trondsen sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almıyor.