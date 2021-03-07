(CANLI YAYIN) Teşkilat 1. bölüm TRT 1 HD tek parça full ilk bölüm izle

Canlı yayın Teşkilat 1. bölüm TRT 1 HD tek parça 7 Mart 2021'de canlı yayın izleniyor. Pazar Teşkilat 1. bölüm izle TRT 1 HD olarak ekranlardaki yerini alıyor. Büyük beklenti yaratan ve Türkiye'nin istihbarat dizisi olan Pazar Teşkilat 1. bölüm izle TRT 1 HD full kesintisiz olarak vatandaşların merakla beklediği dizi projesi olarak dikkat çekiyor. Peki Teşkilat dizisi ilk bölümü ne zaman? Teşkilat yeni bölümleri izle, Teşkilat saat kaçta hangi kanalda? detaylarını haberimizden öğrenebilirsiniz.

07 Mart 2021 08:57
(CANLI YAYIN) Teşkilat 1. bölüm TRT 1 HD tek parça full ilk bölüm izle
TRT 1 ekranlarında yayınlanmaya hazırlanan ve soluk soluğa izlenecek olan yılın en iddialı dizisi olmaya aday 'Teşkilat', 7 Mart 2021 Pazar günü saat 20:00'de izleyiciyle buluşacak. Teşkilat dizisinde birbirinden ünlü oyuncular yer alırken Teşkilat 1. bölümünden itibaren Pazar akşamları seyircilerin en çok merak ettiği dizi olmaya aday.  

Türkiye sosyal medyasında da yankıları süren dizi Teşkilat yeni bölümü TRT 1 HD ekranlarında yayınlanıyor. Yayınlanan dizinin ilk bölümünden itibaren Ankara'da çekimleri yapılacak olan dizide rating listesinin üst sıralarında yer alması bekleniyor.

Teşkilat 1. bölümü ile TRT 1 ekranlarında 7 Mart 2021 saat 20:00'de canlı yayın ekranlara gelecek.

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TEŞKİLAT 1. BÖLÜM KONUSU
Türkiye'ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye'nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir.

Deneyimli istihbaratçı Mete Bey (Mesut Akusta) öncülüğünde kurulacak bu ekibin yurtiçi ve yurtdışında birçok gizli operasyona imza atması planlanırken; bu operasyonların hedefe ulaşması ve etkili olması için, ekip üyelerinin kağıt üstünde ve "resmen" ölmüş bilinmeleri mecburiyeti ortaya çıkar...
Mete Bey ekipte düşündüğü Zehra (Deniz Baysal Yurtcu), Hakkı Dayı (Tuncer Salman), Pınar (Ezgi Şenler), Hulki (Nihat Altınkaya), Uzay (Serdar Yeğin) ve Gürcan'la (Ahmet Uğur Say) tek tek görüşerek her birine, kendilerini tanıyan herkesin ve ailelerinin kendilerini "ölmüş bilmesi" gerektiğini söyler ve bunu kabullenmelerini teklif eder...

Teşkilatın en iyi istihbaratçılarını bir araya getiren bu ekibin liderliği için teşkilatın en gözde ismi Serdar Kılıçaslan (Çağlar Ertuğrul) seçilir. Serdar, vatan sevgisi ile aşkı Ceren (Ezgi Eyüboğlu) arasında kalırken (çünkü bu görevin gereği Ceren de Serdar'ı 'ölmüş' bilecektir) her biri kendi alanında uzmanlaşmış istihbaratçılardan oluşan ekibin diğer üyeleri de geri dönüşü olmayan bir yola gireceklerinin farkına varırlar.

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TEŞKİLAT NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin özel olarak tasarlanan, gerçek bir operasyon gerçekleştirilebilecek titizlikte hazırlanan tüm mekanları, Ankara'da bulunuyor... Türkiye'nin kalbinde ilk kez bu büyüklükte dev bir prodüksiyon gerçekleşiyor. Ülkemizin başkenti ilk kez bu kadar büyük bir prodüksiyona ev sahipliği yaparken, MİT'in savaş teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler de ilk kez bu dizi ile ekrana taşınacak.

TEŞKİLAT DİZİ KONUSU

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile 'Teşkilat'ta ekrana gelecek. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dökümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, 'Teşkilat'ta gün yüzüne çıkacak.

TEŞKİLAT DİZİSİNDE HANGİ OYUNCULAR OYNUYOR?

Teşkilat dizisinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl oyunculuk yapıyor.

TEŞKİLAT DİZİ KÜNYESİ

Yönetmen: Yağız Alp Akaydın
Yapımcı: Timur Savcı & Burak Sağyaşar
Yapım: TIMS&B Productions
SenaryO: Teşkilat Yazı Grubu
Müzik : Atakan Ilgazdağ
Uygulayıcı Yapımcı: Fatmanur Sevinç
Görüntü Yönetmeni: Aras Demiray
Genel Sanat Yönetmeni: Nilüfer Çamur

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