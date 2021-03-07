(CANLI YAYIN) Survivor Pazar TV8 kesintisiz full izle, Survivor son bölüm 7 Mart Pazar

SURVIVOR 2021 TV8 YENİ BÖLÜM CANLI YAYIN İZLE

Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler'in 42. yeni bölümünün tanıtımı yayınlandı. Nefes kesen mücadelenin devam ettiği Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllüler'de Dokunulmazlık Oyununu hangi takım kazanacak? İşte Survivor 2021 Ünlüler-Gönüllülerin 7 Mart 2021 İzleyenleri her sezon ekrana kilitleyen Survivor 2021'in bu yıl ki yarışmacı kadrosu nefesleri kesiyor.Survivor'da bu akşam dokunulmazlığı kaybeden takım Gönüllüler oldu. Ada konseyinde yapılan oylama sonucunda iki eleme adayı birden çıktı. Poyraz'ın sakatlığı nedeniyle oylamada yer almadığı ada konseyinde ismi yazılan Öykü Uysal ve Hanzade oldu. Her iki isim de beşer kez yazılmasıyla birlikte Hanzade ve Öykü Uysal, eleme adayı oldu.Ünlüler Gönüllüler formatı ile ilgiyle takip edilen Survivor Türkiye'de bu akşam ayak tenisi düellosu ekrana geldi. Survivor 2021 – Acun Medya arasında oynanacak ayak tenisi maçı izleyenlere yine heyecan dolu anlar yaşattı. Survivor 2021 ekibinde Berkay, Steven ve Barış yer alırken Acun Medya ekibinde ise Acun Ilıcalı, İrem Kanan ve Oğulcan Engin yer aldı. Survivor 2021 takımını tutanlar Gönüllülerden Yunus Emre, Dora, Reşat ve Ünlüler takımından Melis, Çağrı, Batuhan ve Merve oldu. Acun Medya takımını tutanlar ise Ünlülerden Sergen, Öykü, İsmail, Gonca, İlayda, Doğan ve Gönüllüler takımından Aleyna Çalışkan, Hanzade, Öykü Uysal, Ayşe ve Aleyna Kalaycıoğlu oldu. İki takım arasında nefes kesen bir maç ekrana geldi. Güzel hareketlerin seyir keyfi verdiği maçta 15-10, 15-10, 15-9 skorlarla setleri 3-0 kazanan Acun Medya, ayak tenisi maçını kazandı. Oyunda kazanan takımı tutan yarışmacılar, börek yeme şansını elde etti.İsmail Balaban, Melis Sezer, Çağrı Atakan, Merve Aydın, Batuhan Karacakaya, Öykü Çelik, Barış Özbek, İlayda Şeker, Sergen, Gonca Kakar, Doğan KeserUğurtan Dora, Hanzade Durmuş Ofluoğlu, Yunus Emre Karacak, Yiğit Poyraz, Ayşe Yüksel, Reşat Hacıahmetoğlu, Aleyna Kalaycıoğlu, Steven Salam, Aleyna Çalışkan, Berkay, ÖyküBahar SevişBaran KöseCemal HünalÇağman ÇatayDuygu Serap SalmanEmin GünençHayrettin KaraoğuzMeryem KasapSancakay Ilım MorgülSena ÖzdemirYiğit Oruçoğlu