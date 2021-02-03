(CANLI YAYIN SOL YANIM) StarTV 10. bölüm Sol Yanım tek parça kesintisiz full Çarşamba

Sol Yanım son bölüm youtube, Sol Yanım canlı izle, Sol Yanım saat kaçta hangi kanalda ne zaman sonuçlarını haberimizde okuyabilirsiniz. Sol Yanım dizisinin bu bölümünde yine heyecanlı dakikalar sizleri bekliyor. İzleyicileri ve sıkı takipçileri Sol Yanım 10. bölüm izlemek için merakla bekliyor. Star TV'de yayınlanan Sol Yanım dizisi ilk bölümünden itibaren televizyon izleyicilerini etkiledi ve beğenisini kazandı. Sol Yanım Star TV full izle 3 Şubat Çarşamba günü ekranlara gelecek ve izleyiciler merakla bekliyor. Son bölümde ne oldu ile birlikte yeni bölüm Sol Yanım 10. bölüm yaşananlar ekranlarda olacak. Yeni bölümüyle Sol Yanım dizisi tek parça Star TV ekranlarında yayınlanıyor 3 Şubat 2021 Çarşamba gününde. Bu güzel dizide Sol Yanım son bölüm olarak biliniyor ve BKM yapımcılığını üstleniyor.Sol Yanım başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli, Cansel Elçin, Esra Bezen Bilgin, Deniz Barut, Taner Rumeli, Seda Akman yer alıyor. Yeni bölüm 10. bölüm olarak Sol Yanım son bölüm saati geldiğinde canlı olarak izleyebilirsiniz.Serra, burs teklifini kabul edecek mi? Serra, Nilgün ve İhsan arasındaki ilişkiyi nasıl öğrendi? Asena malikanede kalmaya devam edebilecek mi? Burak ve Serra arasında neler yaşanacak? Selim'in Serra'dan sakladığı farklı bir hayatı mı var?Otel odasında yaşadıkları tartışmadan sonra Selim ve Serra'nın yolları yeniden ayrılma noktasına gelir. Serra, annesinin İhsan'la geçmişini öğrenir ve bu sırrı kendisinden sakladığı için annesinden hesap sorar.Burak'ın yaşadığı maddi sıkıntıları bilen Serra, ona mahallede bir ev bulur. Selim, Burak ve Serra'nın bu yakınlığına anlam veremez. Hem Serra hem Burak ile arasına soğukluk girince, Selim'in sığındığı liman Biricik olur. Burak'ın mahalleye taşınmasının ardından kaza konusunun gündeme gelme ihtimalı Barbar'ı endişelendirir.Asena'nın hamileliği evdeki tartışmaların odağı haline gelir. Oynadığı oyunlar açığa çıkan Asena, iyice köşeye sıkışır. İhsan ise Nilgün'le görüşebilmek için elinden geleni yapar.Selim, Serra'yı barışmaya nasıl ikna edecek? Biricik'in Ali'yle işbirliği nelere mal olacak? Asena'nın hamileliği Kutlusaylarda dengeleri nasıl değiştirecek? Burak'ın dönüşü Selim ve Serra ilişkisine nasıl etki edecek?Serra'nın üst üste hayal kırıklığı yaşaması kendini sorgulamasına sebep olur ve Selim'in çevresindeki kızlarla yarışamayacağına inanır. Selim ise Biricik'in girişimlerine aldırış etmeden Serra'yı birlikte yemek yemeye ikna edince aşk yeniden alev alır. Kızının Selim'e aşık olduğunu gören Nilgün, Selim'in kapılarına gelmesini engelleyemez.Asena, Barış'la yakın ilişkisi ifşa olunca İhsan'ın tehdidine maruz kalır. Hamile olduğunu öğrenen Asena, bebeğinin evliliğini yeniden rayına oturtabileceğini düşünür. Bu uğurda da önündeki bütün engelleri yıkmaya hazırdır.Ali'nin şantajı karşısında Biricik zor duruma düşer. Öte yandan Serra'yı kumpasa düşürebilmek için Nazlım'ı kullanmaya çalışınca olaylar içinden çıkılamaz bir hal alır. Biricik'in imdadına yetişebilecek tek isim ise nihayet iyileşen Burak olacaktır.Sol Yanım dizisinin kadrosunda birbirinden önemli oyuncular yer alıyor. Star TV'de yayınlanan Sol yanım dizisinin oyuncuları:Özge YağızTolga MendiCemre BayselEmre BeyDefne SamyeliCansel ElçinEsra Bezen BilginDeniz BarutTaner RumeliSeda AkmanBenian DönmezFeyza CivelekTuğçe AçıkgözEcem AtalayErgül Miray ŞahinEmre DinlerOktay ÇubukAleyna ŞenYavuz PekdikerDemet GençHaydar KoyelCelal TakMurat BalcıÖzgür Cem TuğlukEfe TaşdelenAyşe KırcaHasret UsnekerDizinin çekimleri İstanbul'da gerçekleşiyor. İstanbul'da gerçekleşen çekimler genellikle BKM Stüdyolarında yapılıyor.'Sol Yanım' seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi'nin veliahtı Selim'le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak.Çok başarılı bir öğrenci olan Serra'nın burslu okuduğu, Selim'in ise adeta mecburiyetten devam ettiği, kendilerinin olan Kuzey Üniversitesi ise üniversite yaşamına dair birbirinden eğlenceli ve sürükleyici hikayeler sunacak. Kadronun genç oyuncularının birbirinden çarpıcı tarzları gençler arasında yeni bir akım başlatacak.Yeni bölümde, Nilgün, Serra'ya yapılan hırsız iması ile öfkeden deliye dönüyor ve İhsan'ın ofisinin yolunun tutuyor. İkili eski günlerini özlemle anarken yeniden yakınlaşıyor. İhsan, ılımlı tutumuyla Nilgün'ü sakinleştirirken, Asena'nın gelişi ile ortalık karışıyor. İkiliyi duygusal bir anda el ele gören Asena'nın vereceği tepki merak konusu oldu.Asena, İhsan ve Nilgün'ün geçmişteki ilişkisini öğrenecek mi? İhsan, Asena'ya nasıl bir açıklama yapacak? İhsan ve Nilgün aşkı yeniden alevlenecek mi? Serra üzerindeki hırsız damgasından nasıl kurtulacak.Babası Asena'yı kocasından para kaçırmakla suçlar. Asena da para biriktirdiğini söyleyip lafı dolandırır. Selim ise Serra'dan hayatında olmasını ister. Fakat Selim Burak'la konuşmasında Serra'ya olan aşkını gizler.Yeni bölümüyle Sol Yanım dizisi tek parça Star TV ekranlarında yayınlanıyor 3 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 20:00'de ekranlara geliyor. Bu güzel dizide Sol Yanım son bölüm olarak biliniyor ve BKM yapımcılığını üstleniyor.