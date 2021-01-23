(CANLI YAYIN) Sen Çal Kapımı FOX TV HD izle yeni bölüm 28. bölüm full kesintisiz

Sevilen dizi Sen Çal Kapımı izleyicileriyle birlikte 23 Ocak Cumartesi günü FoxTV'de ekranlara geliyor ve 28. bölüm izlenebiliyor. Başrollerinde Kerem Bursin ile Hande Erçel'in oynadığı sen çal kapımı dizisi büyük bir hayran kitlesi tarafından izleniyor. Sen çal kapını yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde... 23 Ocak 2021 Cumartesi Sen Çal Kapımı canlı izle dizisi FOX'ta yeni bölümleri ile Sen Çal Kapımı youtube tek parça full son bölüm arayanların imdadına yetişiyor.

23 Ocak 2021 12:02
(CANLI YAYIN) Sen Çal Kapımı FOX TV HD izle yeni bölüm 28. bölüm full kesintisiz
Sen Çal Kapımı 28. bölüm izle yeni bölüm full olarak FOX TV'de yayınlanıyor. Yayınlanan her bölümde hayranları Hande Erçel ve Kerem Bürsin'e olan hayranlıklarını katlıyor ve Sen Çal Kapımı 28. bölümde de yeni bölümü izleyecekler. Yeni bölüm Sen Çal Kapımı izlemek isteyen izleyiciler merakla bekliyor. Sen cal kapımı dizi yeni bölüm yayınlandıktan sonra gözler bir sonraki yani sen çal kapımı yeni bölüm tanıtımına çevrilmişti. Televizyon ekranlarının sevilen dizisi Sen Çal Kapımı yeni bölüm full izle canlı yayın izlenebiliyor.

Bir sonraki bölümde ne olacağını merak eden Hander Erçel ve Kerem Bursin hayranları birbirleri ile yeni bölümü beklemenin heyecanını yaşıyor. Son yayınlanan bölüm ve yeni yayınlanacak bölüm FOX'ta yayınlanan dizinin geniş bir hayran kitlesi tarafından izlendiğini gösteriyor. Başrollerinde Kerem Bursin ile Hande Erçel'in oynadığı Sen Çal Kapımı dizisi büyük bir hayran kitlesi tarafından izleniyor. Dizinin her sahnesi merakla bekleniyor ve yeni bölüm fragmanı yayınlanması ile heyecan yaratmış durumda.
Sen Çal Kapımı 23 Ocak 2021 Cumartesi tarihi gününde 20:00 saatinde Fox TV'de yeni bölüm yayınlanacak.

SEN ÇAL KAPIMI FOX TV CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN


SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM, 28. BÖLÜM SEN ÇAL KAPIMI İZLE



SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZET




Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda, yurtdışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat'la karşı karşıya gelir. Serkan Bolat, kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa Eda'ya bursunu geri vermeyi teklif eder. Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda , bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir. SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI

Sen Çal Kapımı dizisinin başrollerinde Hande Erçel ve Kerem Bürsin bulunuyor. Sen çal kapımı diğer oyuncuları Neslihan Yeldan, Bİge Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anil İlter, Melisa Döngel, Çağri Çitanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelloğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger, Ahmet Mark Somers, İlkyaz Arslan.

KAMERA ARKASI İZLE SEN ÇAL KAPIMI FOX TV İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SEN ÇAL KAPIMI TEKNİK EKİP

Künye

Tür: Romantik Komedi
Yapim Şirketi: Mf Yapım
Yapimci: Asena Bülbüloğlu
Genel Koordinatör: Nevin Ayaz
Yönetmen: Yusuf Pirhasan
Senaryo: Ayşe Üner Kutlu
Uygulayici Yapımcı: Zeynep Bilgiç
Müzİsyen: Aytekin Ataş
Görüntü Yönetmeni: İlker Erdoğan&Özgür Demİr
Sanat Yönetmeni: Serkan Özer
Styling (Stil Danişmani) : Nesrin Ayaz
Hande Erçel Styling (Stil Danışmanı): Nilay Koçak Meral
Kostüm Sorumlusu: Venhar Kömür



SEN ÇAL KAPIMI NEREDE ÇEKİLİYOR?

FoxTV dizisi Sen Çal Kapımı nerede çekiliyor belli oldu. Sen Çal Kapımı dizisi İstanbul'da çekiliyor.


23 Ocak 2021 Cumartesi Sen Çal Kapımı canlı izle dizisi FOX'ta yeni bölümleri ile Sen Çal Kapımı 28. bölüm youtube tek parça full son bölüm arayanların imdadına yetişiyor.

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